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Аграрии Бурятии произвели продукции на 28 миллиардов

Аграрии Бурятии произвели продукции на 28 миллиардов
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
В правительстве республики подвели предварительные итоги агропромышленного комплекса

В среду, 16 декабря, глава Бурятии Алексей Цыденов провёл совещание по предварительным итогам деятельности агропромышленного комплекса республики за 2020 год. В Бурятии в 2020 году объём произведенной в агропромышленном комплексе продукции превысил 28 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

В том числе в сельском хозяйстве – 17,1 млрд рублей, в пищевой и перерабатывающей промышленности – 11,1 млрд рублей.

Несмотря на коронавирус, прогнозируется рост объёмов производства продукции АПК на 800 млн рублей, отмечают в правительстве республики. Наибольший рост достигнут в сельском хозяйстве – на 600 млн рублей, в пищевой и перерабатывающей промышленности – на 200 млн рублей, за исключением молока. По прогнозным данным объём производства молока составит 110 тыс. тонн, что ниже уровня 2019 года на 9,6% или на 11,7 тыс. тонн.

- В этом году и государственная поддержка была больше. Объем господдержки составил 810 млн рублей. Ввели в оборот 4,3 тыс. га земель. На 10% увеличилось поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях. В целом по всем категориям хозяйств наблюдается увеличение всех видов сельскохозяйственных животных. Поддерживаются фермерские стартапы. Сегодня, в первую очередь, хотелось бы поблагодарить тех, кто весь год работал, чтобы получить такой урожай, такой приплод. Уверен, что и в следующем году вы сможете показать хороший результат, - обратился к сельхозпроизводителям глава Бурятии.

На поддержку программных мероприятий в отрасли в текущем году направили средств на 13% больше, чем в 2019-м году. Зарегистрирован рост производства практически всех видов сельскохозяйственной продукции.

На сегодняшний день на территории республики зарегистрировано 1660 субъектов малого и среднего предпринимательства. На их долю приходится 7,7% всего сельхозпроизводства республики.

Глава Бурятии наградил передовиков отрасли, внесших наибольший вклад в развитие агропромышленного-комплекса Бурятии по итогам года:

Лучшее муниципальное образование Бурятии, внёсшее наибольший вклад в увеличение производства продукции АПК – Муниципальное образование «Кяхтинский район».

В 2020 году в номинации «Лучшая сельскохозяйственная организация Республики Бурятия» победило ООО «Рубин» Кабанского района. Лучшей организацией пищевой и перерабатывающей промышленности признали ООО «Бичурский маслозавод», который в этом году отметил свое 80-летие.


сельское хозяйство
 
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