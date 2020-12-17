Бурятия стала третьей в инвестиционном рейтинге Дальнего Востока

В тройке лидеров также Забайкальский край



Аналитики «Востокгосплана» при минвостокразвития составили инвестиционный рейтинг регионов ДФО за январь-сентябрь 2020 года. Исследование, которое оценивало инвестиционную деятельность в регионах, показало, что в тройке лидеров Магаданская область, Забайкальский край и Бурятия. В антилидерах – ЕАО, Приморье и Якутия.



Бурятия поднялась с восьмой позиции по итогам первого полугодия на третье место по итогам девяти месяцев.



- Республика показала самые высокие значения роста промышленного производства, став в ДФО лидером по индексу промпроизводства (107%), - отмечают эксперты.



В целом на Дальнем Востоке объём промышленного производства за девять месяцев 2020 года сократился из-за ограничений, связанных с COVID-19. Показатель за январь-сентябрь снизился на 4,6%.



Бурятия показала рост (+7%) за счёт стабильных показателей прироста как в добывающей (+10,7%) так и в обрабатывающей (+8,5%) промышленности. Основной вклад внесли добыча полезных ископаемых и обрабатывающие производства.



Рост добывающей промышленности за девять месяцев 2020 года составил 11,7%. Всего в Бурятии добыто 7 359,3 тыс тонн угля, или 129,4% к прошлому году. Основной рост обеспечен за счет продолжения освоения компанией АО «Разрез Тугнуйский» Никольского месторождения каменного угля. Также наблюдается рост добычи урана предприятием АО «Хиагда». Вырос объем добычи прочих полезных ископаемых (гранулы, крошка и порошок, галька, гравий) - 1 694,2 тыс кубометров или 182% к январю-сентябрю 2019 года.



Прирост обрабатывающих производств на 8,5% к уровню 2019 года в основном связан с увеличением производства на АО «Улан-Удэнский авиационный завод» и АО «Улан-Удэнский ЛВРЗ». Также отмечается рост производства мясных полуфабрикатов на 9%, молока на 28,9%, кондитерских изделий на 2%, а также картона в основном за счет наращивания производственных мощностей на ОАО «Селенгинский ЦКК» и деревообработки на 121,5%, где ключевым предприятием по виду деятельности является ООО «Байкальская лесная компания».



Индекс промышленного производства по такому виду экономической деятельности как «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» составил 123,9%. Рост в 1,9 раза объемов отгрузки в сфере сбора, обработки, утилизации отходов и обработки вторичного сырья произошел за счет запуска мусоросортировочной станции №2 в Улан-Удэ. Положительная динамика также обусловлена увеличением количества пользующихся централизованной системой водоснабжения. В Улан-Удэ за 2019 год построено 11 км сетей, подключено к системе водоснабжения порядка 9 тыс человек, в том числе в рамках федеральной целевой программы «Чистая вода» подключено 6950 человек, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.





