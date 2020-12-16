На новый мост в Улан-Удэ добавили финансирования

На данный момент выполняются работы по устройству опор надземного пешеходного перехода и лестничных сходов: бурение, установка каркасов, бетонирование опор, забивка шпунта, разработка котлована. Также начаты работы по бурению скважин для устройства свай опоры №2.





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Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном распределении средств Федерального дорожного фонда. В том числе дополнительно выделено 150 миллионов рублей на строительство третьего моста через Уду в Улан-Удэ, сообщили в правительстве Бурятии.- Существующий лимит на строительство моста через реку Уда и Транссибирскую магистраль в створе улиц Сахьяновой и 3-я Транспортная увеличен с 405 млн рублей до 555 млн рублей, - говорится в сообщении.Строительство ведется по поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы начал ОАО «Хотьковский мост» весной этого года, завершить их планируется в 2024 году. Общая стоимость объекта составляет 7,5 млрд рублей.Третий мост через Уду поможет снять нагрузку с существующих мостов на улице Бабушкина и проспекте Автомобилистов и улучшить ситуацию всей улично-дорожной сети Улан-Удэ. Результаты исследований показали, что уровень загрузки моста на проспекте Автомобилистов составляет 31 708 автомобилей в сутки, что превышает нормы в 2,5 раза. Загрузка моста на улице Бабушкина составляет 56 175 автомобилей в сутки, что превышает нормы в 2,95 раза.Четырёхполосный транспортный переход будет оборудован противошумовыми экранами и камерами видеонаблюдения. Длина моста составит 202 метра, ширина – 26 метров.На перекрёстке улиц Сахьяновой, Ключевская и Трубачеева для увеличения пропускной способности предусмотрено кольцевое пересечение улиц. Надземный пешеходный переход длиной 32 метров позволит безопасно и беспрепятственно проходить людям через проезжую часть улицы Приречная, обеспечивая непрерывное движение транспортных средств. Трасса пересечёт улицу Радиостанция в разных уровнях.На правом берегу предусмотрены две транспортных развязки на разных уровнях с улицами Лазо и 3-я Транспортная. На пересечении с улицей Лазо появится неполный клеверный лист. Далее трасса пересечет железнодорожные пути, появится путепровод тоннельного типа.В настоящий период разработана проектно-сметная документация. Проводится работа по выкупу земельных участков, собственникам выплачено в общем более 70 млн рублей.