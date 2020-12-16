 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 декабря

15 декабря

Популярное

На новый мост в Улан-Удэ добавили финансирования

На новый мост в Улан-Удэ добавили финансирования
Экономика,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном распределении средств Федерального дорожного фонда. В том числе дополнительно выделено 150 миллионов рублей на строительство третьего моста через Уду в Улан-Удэ, сообщили в правительстве Бурятии.

- Существующий лимит на строительство моста через реку Уда и Транссибирскую магистраль в створе улиц Сахьяновой и 3-я Транспортная увеличен с 405 млн рублей до 555 млн рублей, - говорится в сообщении.

Строительство ведется по поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы начал ОАО «Хотьковский мост» весной этого года, завершить их планируется в 2024 году. Общая стоимость объекта составляет 7,5 млрд рублей.

Третий мост через Уду поможет снять нагрузку с существующих мостов на улице Бабушкина и проспекте Автомобилистов и улучшить ситуацию всей улично-дорожной сети Улан-Удэ. Результаты исследований показали, что уровень загрузки моста на проспекте Автомобилистов составляет 31 708 автомобилей в сутки, что превышает нормы в 2,5 раза. Загрузка моста на улице Бабушкина составляет 56 175 автомобилей в сутки, что превышает нормы в 2,95 раза.

Четырёхполосный транспортный переход будет оборудован противошумовыми экранами и камерами видеонаблюдения. Длина моста составит 202 метра, ширина – 26 метров.

На перекрёстке улиц Сахьяновой, Ключевская и Трубачеева для увеличения пропускной способности предусмотрено кольцевое пересечение улиц. Надземный пешеходный переход длиной 32 метров позволит безопасно и беспрепятственно проходить людям через проезжую часть улицы Приречная, обеспечивая непрерывное движение транспортных средств. Трасса пересечёт улицу Радиостанция в разных уровнях.

На правом берегу предусмотрены две транспортных развязки на разных уровнях с улицами Лазо и 3-я Транспортная. На пересечении с улицей Лазо появится неполный клеверный лист. Далее трасса пересечет железнодорожные пути, появится путепровод тоннельного типа.

В настоящий период разработана проектно-сметная документация. Проводится работа по выкупу земельных участков, собственникам выплачено в общем более 70 млн рублей.

На данный момент выполняются работы по устройству опор надземного пешеходного перехода и лестничных сходов: бурение, установка каркасов, бетонирование опор, забивка шпунта, разработка котлована. Также начаты работы по бурению скважин для устройства свай опоры №2.



мост бюджет мост через Уду
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии выросло промышленное производство
В Бурятии выросло промышленное производство
Экономика, 16.12.2020
Растут объёмы добычи угля и производства одежды
Через Бурятию вывезли 33 тонны рогов в Китай
Через Бурятию вывезли 33 тонны рогов в Китай
Экономика, 16.12.2020
В Польшу отправились несколько шкур медведя
Названа сумма финансирования первого бурятского телеканала
Названа сумма финансирования первого бурятского телеканала
Экономика, 15.12.2020
Сейчас идёт отбор кадров на телеканал «Буряад ТВ»
Эксперты выяснили, на сколько дней туристы задерживаются в Улан-Удэ
Эксперты выяснили, на сколько дней туристы задерживаются в Улан-Удэ
Экономика, 15.12.2020
Компанию Улан-Удэ в этом списке составил Симферополь
В Еравнинском районе Бурятии отремонтируют 60 км дороги
В Еравнинском районе Бурятии отремонтируют 60 км дороги
Экономика, 14.12.2020
Ремонт пройдёт на трассе «Улан-Удэ-Романовка-Чита»
Через Улан-Удэ провезли три миллиона яиц для Монголии
Через Улан-Удэ провезли три миллиона яиц для Монголии
Экономика, 11.12.2020
За неделю на станции Улан-Удэ досмотрено 519 тонн животноводческой продукции
Минстрой России предрекает удешевление жилья в Бурятии
Минстрой России предрекает удешевление жилья в Бурятии
Экономика, 11.12.2020
Бурятия стала единственным приятным исключением в стране по ценам на жильё
Улан-удэнский вертолёт Ми-171А2 вошёл в «золотую сотню»
Улан-удэнский вертолёт Ми-171А2 вошёл в «золотую сотню»
Экономика, 10.12.2020
Авиазавод неизменно побеждает на «100 лучших товаров России»  
Бурятия получит новую технику для восстановления лесов
Бурятия получит новую технику для восстановления лесов
Экономика, 09.12.2020
На эти нужды планируется выделить более 35 млн рублей  
В Бурятии хватило денег на освещение половины улицы
В Бурятии хватило денег на освещение половины улицы
Экономика, 08.12.2020
Местные жители недоумевают, почему так вышло
Стало известно, сколько жители Бурятии хранят на банковских счетах
Стало известно, сколько жители Бурятии хранят на банковских счетах
Экономика, 08.12.2020
На депозитах жителей лежит сумма, практически равная бюджету Бурятии
В Бурятии за год отремонтировали 305 километров дорог
В Бурятии за год отремонтировали 305 километров дорог
Экономика, 07.12.2020
В Бурятии подвели итоги дорожного строительства за 2020 год
Новый мост в Улан-Удэ могут сдать раньше срока
Новый мост в Улан-Удэ могут сдать раньше срока
Экономика, 03.12.2020
Третий мост через Уду должен решить проблему городских заторов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^