Ширина моста составит четыре метра
В Забайкальском крае в 2021 году построят мост через реку Катанца на автомобильной дороге Жиндокон-Хилкотой-Конкино в Красночикойском районе. Средства на новое сооружение предусмотрены в проекте регионального бюджета на следующий год.
- В прошлом году из-за дождей и высокого уровня воды мост, который связывал почти 350 жителей сел Конкино и Хилкотой с автомобильной дорогой, ведущей в районный центр, частично обрушился. Его временно отремонтировали, ограничили движение большегрузной техники, но в целом конструкция находится в аварийном состоянии, поэтому принято решение о строительстве нового сооружения, - рассказал министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Денис Удод.
Мост разместят на 50 метров выше по течению реки относительно аварийного, его длина составит более 70 метров, ширина - четыре метра. Пролёты выполнят из металлических платформ, ряжевые опоры дополнительно укрепят металлом, обустроят барьерное ограждение.
На 2021 год доходы краевого бюджета запланированы в объёме 84 миллиарда рублей. Рост к уровню 2020 года составит 10,6 миллиарда рублей – это 14,5%. При этом собственные доходы планируются в объёме 45 миллиардов рублей, рост – 3,5 миллиарда рублей.
Кроме того, объём безвозмездных поступлений, которые носят целевой характер и будут направлены на развитие инфраструктуры Забайкальского края, увеличен на 7,5 миллиарда рублей. Расходы бюджета в 2021 году составят 85 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
В Забайкалье заменят обрушившийся мост между двух сёлами
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