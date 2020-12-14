Стоимость зафиксируют до 1 апреля
Власти России установят предельные цены на сахар и подсолнечное масло. До 1 апреля продавцы зафиксируют стоимость товаров. Предварительно, для масла цена составит 110 рублей за литр, для сахара – 45 рублей за килограмм, передает телеканал «Известия».
Компаниям предстоит заключить между собой соглашение. При этом эксперты опасаются установления невыгодной стоимости. В этом случае производители могут приостановить поставки товара.
9 декабря президент России Владимир Путин отметил большой рост цен на основные продукты. Цена сахара увеличилась на 71%, подсолнечного масла — на 23,8%. Также подорожали мука, макаронные и хлебобулочные изделия.
В России установят предельные цены на сахар и подсолнечное масло
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экономика, 14.12.2020
Стоимость зафиксируют до 1 апреля
Экономика, 11.12.2020
За неделю на станции Улан-Удэ досмотрено 519 тонн животноводческой продукции
Экономика, 11.12.2020
Бурятия стала единственным приятным исключением в стране по ценам на жильё
Экономика, 10.12.2020
Авиазавод неизменно побеждает на «100 лучших товаров России»
Экономика, 09.12.2020
На эти нужды планируется выделить более 35 млн рублей
Экономика, 08.12.2020
Местные жители недоумевают, почему так вышло
Экономика, 08.12.2020
На депозитах жителей лежит сумма, практически равная бюджету Бурятии
Экономика, 07.12.2020
В Бурятии подвели итоги дорожного строительства за 2020 год
Третий мост через Уду должен решить проблему городских заторов
Малый и средний бизнес республики обеспечивает занятость 118 тысяч человек
Работы планируют завершить через четыре года
Чаще всего вывозят сосны и лиственницы. ВИДЕО
Экономика, 02.12.2020
Перевозки пассажиров сократились на 30%
Экономика, 01.12.2020
Строителям нового моста помогут с освещением
Экономика, 01.12.2020
При этом у жителей большинства регионов номинальные доходы выросли