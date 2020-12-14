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В России установят предельные цены на сахар и подсолнечное масло

В России установят предельные цены на сахар и подсолнечное масло
Экономика,  Фото:pixabay.com
Стоимость зафиксируют до 1 апреля

Власти России установят предельные цены на сахар и подсолнечное масло. До 1 апреля продавцы зафиксируют стоимость товаров. Предварительно, для масла цена составит 110 рублей за литр, для сахара – 45 рублей за килограмм, передает телеканал «Известия».

Компаниям предстоит заключить между собой соглашение. При этом эксперты опасаются установления невыгодной стоимости. В этом случае производители могут приостановить поставки товара.

9 декабря президент России Владимир Путин отметил большой рост цен на основные продукты. Цена сахара увеличилась на 71%, подсолнечного масла — на 23,8%. Также подорожали мука, макаронные и хлебобулочные изделия.
цены на продукты питания
 
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