В России установят предельные цены на сахар и подсолнечное масло

Стоимость зафиксируют до 1 апреля



Власти России установят предельные цены на сахар и подсолнечное масло. До 1 апреля продавцы зафиксируют стоимость товаров. Предварительно, для масла цена составит 110 рублей за литр, для сахара – 45 рублей за килограмм, передает телеканал «Известия».



Компаниям предстоит заключить между собой соглашение. При этом эксперты опасаются установления невыгодной стоимости. В этом случае производители могут приостановить поставки товара.



9 декабря президент России Владимир Путин отметил большой рост цен на основные продукты. Цена сахара увеличилась на 71%, подсолнечного масла — на 23,8%. Также подорожали мука, макаронные и хлебобулочные изделия.

