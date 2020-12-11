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Минстрой России предрекает удешевление жилья в Бурятии

Минстрой России предрекает удешевление жилья в Бурятии
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Бурятия стала единственным приятным исключением в стране по ценам на жильё

Минстрой России подсчитал среднюю стоимость жилья в стране в 2021 году. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на проект приказа минстроя. В целом по стране в следующем году цена квадратного метра в среднем на 539 рублей по сравнению со вторым полугодием 2020 года и составит 49 173 рубля.

Кроме того, минстрой подсчитал рыночную стоимость квадратного метра для каждого из 85 российских регионов. В большинстве регионов стоимость «квадрата» вырастет; в 34 регионах сохранится на прежнем уровне. И только Бурятия, по расчётам минстроя России, станет исключением. В ведомстве считают, что в 2021 году только в Бурятии квадратный метр подешевеет: с 78,18 до 61,26 тысячи рублей.

Как сообщал «Байкал-Daily», Бурятия столкнулась с неприятным ростом на недвижимость после введения дальневосточной ипотеки под 2% Льготная ипотека значительно повлияла на стоимость квартир в новостройках, а вслед за ним взлетели цены и на вторичном рынке. Также рынок подогрела введённая властями закупка квартир для сирот у граждан.

В ноябре минстрой Бурятии утвердил рыночную стоимость квадратного метра жилья: в городах и посёлках городского типа она выросла до 82 310 рублей; в сельской местности – до 49 863 рублей.

Этой осенью глава Бурятии Алексей Цыденов заявил о планах по заходу в Улан-Удэ крупнейшего российского застройщика – группы компаний ПИК.

Также в Улан-Удэ будет возведён домостроительный комбинат. Проектом займётся застройщик «Бургражданстрой», уже получивший землю в аренду без торгов. Домостроительный комбинат будет заниматься производством материала и строительством многоэтажных домов при поддержке правительства республики.


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