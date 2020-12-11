Бурятия стала единственным приятным исключением в стране по ценам на жильё
Минстрой России подсчитал среднюю стоимость жилья в стране в 2021 году. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на проект приказа минстроя. В целом по стране в следующем году цена квадратного метра в среднем на 539 рублей по сравнению со вторым полугодием 2020 года и составит 49 173 рубля.
Кроме того, минстрой подсчитал рыночную стоимость квадратного метра для каждого из 85 российских регионов. В большинстве регионов стоимость «квадрата» вырастет; в 34 регионах сохранится на прежнем уровне. И только Бурятия, по расчётам минстроя России, станет исключением. В ведомстве считают, что в 2021 году только в Бурятии квадратный метр подешевеет: с 78,18 до 61,26 тысячи рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», Бурятия столкнулась с неприятным ростом на недвижимость после введения дальневосточной ипотеки под 2% Льготная ипотека значительно повлияла на стоимость квартир в новостройках, а вслед за ним взлетели цены и на вторичном рынке. Также рынок подогрела введённая властями закупка квартир для сирот у граждан.
В ноябре минстрой Бурятии утвердил рыночную стоимость квадратного метра жилья: в городах и посёлках городского типа она выросла до 82 310 рублей; в сельской местности – до 49 863 рублей.
Этой осенью глава Бурятии Алексей Цыденов заявил о планах по заходу в Улан-Удэ крупнейшего российского застройщика – группы компаний ПИК.
Также в Улан-Удэ будет возведён домостроительный комбинат. Проектом займётся застройщик «Бургражданстрой», уже получивший землю в аренду без торгов. Домостроительный комбинат будет заниматься производством материала и строительством многоэтажных домов при поддержке правительства республики.
Минстрой России предрекает удешевление жилья в Бурятии
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экономика, 11.12.2020
Бурятия стала единственным приятным исключением в стране по ценам на жильё
Экономика, 10.12.2020
Авиазавод неизменно побеждает на «100 лучших товаров России»
Экономика, 09.12.2020
На эти нужды планируется выделить более 35 млн рублей
Экономика, 08.12.2020
Местные жители недоумевают, почему так вышло
Экономика, 08.12.2020
На депозитах жителей лежит сумма, практически равная бюджету Бурятии
Экономика, 07.12.2020
В Бурятии подвели итоги дорожного строительства за 2020 год
Третий мост через Уду должен решить проблему городских заторов
Малый и средний бизнес республики обеспечивает занятость 118 тысяч человек
Работы планируют завершить через четыре года
Чаще всего вывозят сосны и лиственницы. ВИДЕО
Экономика, 02.12.2020
Перевозки пассажиров сократились на 30%
Экономика, 01.12.2020
Строителям нового моста помогут с освещением
Экономика, 01.12.2020
При этом у жителей большинства регионов номинальные доходы выросли
Экономика, 30.11.2020
Полётами займётся компания «Ред Вингс»
Экономика, 30.11.2020
Республика планирует войти в федеральный проект «Чистый воздух» через несколько лет