 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 сентября

23 сентября

Популярное

В Бурятию хотят завести крупнейшего застройщика жилья в России

В Бурятию хотят завести крупнейшего застройщика жилья в России
Экономика,  Фото:pixabay.com
Действующие в Бурятии строительные компании не могут обеспечить весь спрос

В Бурятии выдаётся больше ипотечных кредитов, чем вводится жилья. Почему сложилась такая тенденция, объяснил глава Бурятии Алексей Цыденов в интервью «Интерфаксу».

- Такая ситуация сложилось по следующей причине. В этом году заработало сразу несколько ипотечных программ – это дальневосточная ипотека под 2%, сельхозипотека, федеральная ипотечная программа, где ставка составляет 6%. Старт этих программ привел к повышенному спросу. Важный показатель также и то, что банки высоко оценивают платежеспособность наших граждан. По данным минстроя Бурятии на 1 августа, в Бурятии выдано 3 тыс. 418 ипотечных кредитов на сумму 7,5 млрд рублей. А одобренных ипотечных кредитов ещё больше. На сегодняшний день таких одобренных кредитов больше, чем свободного жилья в регионе. В то же время нужно учитывать, что все эти ипотечные программы предназначены в основном для покупки жилья на первичном рынке, - цитирует главу Бурятии «Интерфакс».

Для решения этой проблемы в Бурятию хотят завести нового застройщика.

- Нужно больше строить жилья. У нас есть в регионе свои строительные компании, но их не так много. Они хорошо работают, но они не смогут быстро возвести много жилых кварталов одновременно. Безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы приходили в регион и другие компании. Конечно, наши строительные организации в приоритете. Но там, где они не справляются, готовы приглашать сторонние компании. В настоящее время мы ведем переговоры с группой компаний ПИК, которая уже зашла на Дальний Восток и в некоторых регионах ДФО совсем скоро начнет строительство, - сказал Алексей Цыденов.

Отметим, группа компаний ПИК - крупнейший застройщик жилья в России, специализируется на строительстве и продаже жилья эконом-класса. По данным Единого реестра застройщиков, ПИК в настоящее время возводит 6,69 млн кв. м недвижимости.


строительство строительный бизнес жилье
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бюджет Бурятии лишился более 3,5 млрд из-за COVID-19
Бюджет Бурятии лишился более 3,5 млрд из-за COVID-19
Экономика, 23.09.2020
По словам Алексея Цыденова, цифра ожидалась куда более большая
В Бурятии вдвое выросла средняя выплата по ОСАГО
В Бурятии вдвое выросла средняя выплата по ОСАГО
Экономика, 23.09.2020
Аварий стало меньше, но степень их тяжести выросла
В Улан-Удэ и пригороде достраивают три новых детсада
В Улан-Удэ и пригороде достраивают три новых детсада
Экономика, 22.09.2020
На строительство было выделено около миллиарда рублей
Ледовый дворец в Улан-Удэ возведут к 2022 году
Ледовый дворец в Улан-Удэ возведут к 2022 году
Экономика, 21.09.2020
Содержать Ледовый дворец первые 10 лет полностью будет частный инвестор
В Бурятии строят искусственный водоём за 1,1 млн рублей
В Бурятии строят искусственный водоём за 1,1 млн рублей
Экономика, 21.09.2020
У бичурян появится новое место отдыха с лодками и катамаранами
На предприятиях Улан-Удэ внедряют бережливое производство
На предприятиях Улан-Удэ внедряют бережливое производство
Экономика, 21.09.2020
Сейчас основам бережливого производства обучаются работники «Аэротеха»
37 новых объектов здравоохранения появятся в Бурятии до конца года
37 новых объектов здравоохранения появятся в Бурятии до конца года
Экономика, 17.09.2020
В Бурятии активно строят фельдшерско-акушерские пункты и амбулатория
Бурятский крытый лукодром готов на 90%
Бурятский крытый лукодром готов на 90%
Экономика, 17.09.2020
После завершения строительства бурятские лучники получат преимущество перед спортсменами из других регионов
В Забайкалье решили отменить транспортный налог на электромобили
В Забайкалье решили отменить транспортный налог на электромобили
Экономика, 17.09.2020
В регионе хотят увеличить спрос на использование экологичных транспортных средств
Управляющей компании ТОР «Бурятия» требуется руководитель
Управляющей компании ТОР «Бурятия» требуется руководитель
Экономика, 16.09.2020
КРДВ объявляет отбор на должность директора дочернего общества в республике
Горсовет Улан-Удэ повысил цену за проезд
Горсовет Улан-Удэ повысил цену за проезд
Экономика, 16.09.2020
Сегодня в Улан-Удэ одобрили повышение тарифов на проезд в маршрутках и трамваях
В Бурятии накопали 36 тысяч тонн картофеля
В Бурятии накопали 36 тысяч тонн картофеля
Экономика, 16.09.2020
В минсельхозпроде назвали среднюю урожайность
Новые школы и детсады в Бурятии избавили от налога на имущество
Новые школы и детсады в Бурятии избавили от налога на имущество
Экономика, 16.09.2020
Это касается учреждений, введённых в эксплуатацию после 2019 года

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^