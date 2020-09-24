Действующие в Бурятии строительные компании не могут обеспечить весь спрос
В Бурятии выдаётся больше ипотечных кредитов, чем вводится жилья. Почему сложилась такая тенденция, объяснил глава Бурятии Алексей Цыденов в интервью «Интерфаксу».
- Такая ситуация сложилось по следующей причине. В этом году заработало сразу несколько ипотечных программ – это дальневосточная ипотека под 2%, сельхозипотека, федеральная ипотечная программа, где ставка составляет 6%. Старт этих программ привел к повышенному спросу. Важный показатель также и то, что банки высоко оценивают платежеспособность наших граждан. По данным минстроя Бурятии на 1 августа, в Бурятии выдано 3 тыс. 418 ипотечных кредитов на сумму 7,5 млрд рублей. А одобренных ипотечных кредитов ещё больше. На сегодняшний день таких одобренных кредитов больше, чем свободного жилья в регионе. В то же время нужно учитывать, что все эти ипотечные программы предназначены в основном для покупки жилья на первичном рынке, - цитирует главу Бурятии «Интерфакс».
Для решения этой проблемы в Бурятию хотят завести нового застройщика.
- Нужно больше строить жилья. У нас есть в регионе свои строительные компании, но их не так много. Они хорошо работают, но они не смогут быстро возвести много жилых кварталов одновременно. Безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы приходили в регион и другие компании. Конечно, наши строительные организации в приоритете. Но там, где они не справляются, готовы приглашать сторонние компании. В настоящее время мы ведем переговоры с группой компаний ПИК, которая уже зашла на Дальний Восток и в некоторых регионах ДФО совсем скоро начнет строительство, - сказал Алексей Цыденов.
Отметим, группа компаний ПИК - крупнейший застройщик жилья в России, специализируется на строительстве и продаже жилья эконом-класса. По данным Единого реестра застройщиков, ПИК в настоящее время возводит 6,69 млн кв. м недвижимости.
В Бурятию хотят завести крупнейшего застройщика жилья в России
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