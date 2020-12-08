Местные жители недоумевают, почему так вышло
У жителя Иволгинского района Бурятии возникли вопросы по уличному освещению в Нур-Селении. Здесь началось освещение улицы, однако оно не было завершено, сообщается в группе «Иволга-инфо. 24/7».
- Я живу на улице Молодёжной. У нас установили фонари до середины улицы, а дальше сказали, что делать не будут. В чём причина того, что половина улицы сделали, а половину нет? - написал местный житель.
Администраторы группы задали вопрос специалисту управления по развитию инфраструктуры Зоригто Бальжинимаеву. Он пояснил, что фонари на Молодёжной установили в результате экономии бюджета.
- При освоении средств в рамках «Народного бюджета» по торгам вышла экономия, на эти средства было решено частично произвести монтаж уличного освещения по ул. Молодёжной, - сказал Зоригто Бальжинимаев.
Освещение остальных улиц в Нурселении планируют включить в план развития Иволгинского района на 2021-2022 годы.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее разгорелся скандал из-за строительства торгового павильона в селе Заиграево. По проекту «Народный бюджет» на строительство небольшого павильона было затрачено 1,5 миллиона рублей. Жители сочли эту сумму завышенной.
В Бурятии хватило денег на освещение половины улицы
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