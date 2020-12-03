В Бурятии разгорелся скандал вокруг павильона за 1,5 миллиона

Люди потребовали ответа, на что потрачены средства «Народного бюджета»



Жителей посёлка Заиграево Заиграевского района Бурятии возмутила стоимость построенного на средства «Народного бюджета» торгового павильона. Стоимость строительства летнего павильона превысила полтора миллиона. Волна возмущения прокатились по популярным бурятским пабликам.



- Я была в шоке, когда увидела вот эту информацию о торговом павильоне, о сумме его строительства!!!! Такая сумма вложена, а где? Куда? Тут тысяч 300. Ужас... слов у меня нет, - написала местнная жительница в паблике «Весь Улан-Удэ».



Вчера заиграевское издание «Вперёд» опубликовало развёрнутый видеосюжет на эту тему. Сельчан, обратившихся в редакцию местной газеты, также возмутила затраченная сумма.



- Непонятно и не видно, что там такого построили на такую сумму? Отмывание денег? Лучше бы на эти деньги построили детскую площадку. Построили никому не нужный рынок, фермеры как торговали в центре, так и будут торговать, потому что там проходимость больше. Новый рынок по своему расположению не окупит затраченные средства, - написали местные жители.



Глава Заиграевского района Сергей Батурин дал пояснения изданию «Вперёд», пояснив, что на голосование было вынесено три предложения: летний рынок, обустройство игровой площадки и ограждение кладбища.



- По обустройству рынка проголосовало 1049 человек, за ограждение кладбища проголосовало 395 человек, за обустройство игровой площадки – 737 человек. По рейтингу получилось, что устройство и размещение торгового летнего павильона посёлка Заиграево преобладало. Поэтому этот объект и был выбран, - пояснил Сергей Батурин.



И.о. председателя МКУ «КАИЗО» районной администрации Ирина Бурлакова пояснила, почему была выбрана именно эта территория. Сельчане предложили территорию возле Буркоопсоюза.



По её словам, ещё с 2006 года на месте нынешнего павильона планировалось размещение сельхозрынка.



- На тот момент, когда планировалось размещения на этой территории розничного рынка или павильона, представители Буркоопсоюза предлагали нам свою территорию, но там цена была заоблачная – полмиллиона рублей. Поэтому мы её не стали рассматривать, - пояснила Ирина Бурлакова.



На главный вопрос сельчан – что же такого построили на 1,5 миллиона, ответили подрядчики. Первым дал пояснения директор ООО «Бурстрой» Иннокентий Поселёнов.



- Я лично проводил работы по планировке: выровнял всё, там яма была, мы засыпали всё щебнем. Дальше пошли бетонные основания, сам каркас, поставили столбы для забора. В смете всё это написано, - сказал Иннокентий Поселёнов.



Его дополнил другой подрядчик, директор ООО «Олзон» Денис Горковенко. Он сказал, что они «окаркасили» здание: связывали между собой, обшивали, сделали кровлю, устанавливали заборы и делали откатные ворота.



- Всё согласно смете, можем по каждому пункту пройтись прямо на месте, - сказал Денис Горковенко.



За третьего подрядчика, не присутствовавшего на встрече, ответили его коллеги. Они сказали, что он ставил ограждения.



- Есть задний забор, из профлиста, там третий забор, потому что они решили там сзади ещё сделать потому что деньги у них оставались. Всё расписано, - сказал Иннокентий Поселёнов, показывая смету, - Там копание ям, бетонирование столбов. Прилавки внутри – изготовление этих прилавков, освещение и туалет. Туалет: делали бетонные кольца – септики, сверху деревянный каркас. Освещение – они попросили отдельные опоры.



Также он посетовал на высокие транспортные расходы: по его словам, час работы бетоносмесителя стоит порядка пяти тысяч рублей.



- Это он туда-сюда полдня теряет, нам выставляет вот эти деньги. Кроме того, что бетон привозит, - пояснил Иннокентий Поселёнов.



- Это же не для кого не секрет: мы в магазин приходим, хлеб покупаем, цена меняется, на заправку приезжаем… Точно так же с материалом. Также зарплата у людей растёт, у тех же строителей. Как бы ничего удивительного нету. Вот такая ситуация, - заключил Денис Горковенко.



В завершении сюжета его авторы оставили на суд зрителей мнение, верить полученным ответам или нет.



- Такова информационная картина вокруг ситуации с объектом. Верить или нет разъяснениям, собранным нами, каждый решает сам, - сказал корреспондент «Вперёд».



