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В Иркутске принят бюджет на 2021 год

В Иркутске принят бюджет на 2021 год
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Собственные доходы бюджета упали

Бюджет Иркутска на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы принят сегодня на заседании городской Думы.

Доходная часть бюджета в 2021 году прогнозируется в объёме 18,4 млрд рублей, что ниже уровня текущего года более чем на 3,5 миллиарда за счёт учтенного объёма межбюджетных трансфертов.

При этом собственные доходы на 2021 год прогнозируются значительно ниже уровня 2019 года. Расходная часть бюджета на 2021 год сформирована в объеме 19,5 млрд рублей.

Бюджет сформирован исходя из максимально возможного дефицита в 10% от собственных доходов казны.

– Формирование проекта бюджета города происходило в непростых условиях. Под влиянием пандемии коронавирусной инфекции произошло ухудшение экономической ситуации. Что негативно отразилось на поступлении доходов в бюджет города и предопределило необходимость корректировки ранее выбранной бюджетной стратегии, - отметила заместитель мэра Иркутска – председатель комитета по бюджетной политике и финансам Альфия Валиулина.
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