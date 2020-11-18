В Бурятии сообщили о росте промышленного производства

Позитивную динамику показали обрабатывающие производства



Промышленное производство с января по октября 2020 года выросло на 7,5 % по сравнению с январём-октябрём 2019 года. Об этом сообщил сегодня Бурятстат.



- Позитивную динамику продемонстрировали водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, добывающие предприятия, а также обрабатывающие производства (рост к аналогичному периоду прошлого года на 26,1 %, 12,1 % и 8,4 % соответственно). В электроэнергетике, обеспечении газом, паром и теплом показатели января-октября 2020 года ниже аналогичного показателя прошлого года на 9,4 %, - уточнили в службе статистики.



Рост промышленного производства в январе-октябре 2020 года наблюдался по таким видам экономической деятельности, как производство пищевых продуктов, добыча угля, производство одежды, производство бумаги и бумажных изделий, производство химических веществ и химических продуктов, производство прочих транспортных средств и оборудования, производство мебели, сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья.





