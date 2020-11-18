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В Бурятии утверждена новая кадастровая стоимость земельных участков

В Бурятии утверждена новая кадастровая стоимость земельных участков
Экономика,  Фото:pixabay.com
Суммарная кадастровая стоимость по сравнению с предыдущей оценкой выросла на 144,8 млрд

В 2020 году государственное бюджетное учреждение Бурятии «Центр государственной кадастровой оценки» провёл государственную кадастровую оценку всех земельных участков. Новая кадастровая стоимость земельных участков будет применяться с 1 января 2021 года, сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Бурятии.

Суммарная кадастровая стоимость по сравнению с предыдущей оценкой выросла на 144,8 млрд. рублей. В основном рост произошёл по землям лесного фонда с 2120 руб./га до 11770 руб./га, т.к. оценка лесного фонда не проводилась с 2008 года.

Кадастровая стоимость земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов, на землях промышленности, особо охраняемых территорий и объектов, сельскохозяйственного назначения в большинстве случаев снизилась.

Если собственник не согласен с результатами оценки, законодательством предусмотрено несколько механизмов, с помощью которых возможен пересмотр кадастровой стоимости, внесённой в Единый государственный кадастр недвижимости:

- с 1 января 2021 года каждый собственник (заинтересованное лицо) может получить разъяснения, связанные с определением кадастровой стоимости, и подать аргументированное замечание в ГБУ РБ «Центр государственной кадастровой оценки». К обращению могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, а также декларация о характеристиках объекта недвижимости. Если при рассмотрении обращения бюджетное учреждение обнаружит ошибки, допущенные при определении кадастровой стоимости, их должны исправить по решению бюджетного учреждения;

- с 1 января 2021 года правообладатель (заинтересованное лицо) может подать заявление об установлении кадастровой стоимости в размере рыночной с приложенным отчетом об определении рыночной стоимости объекта недвижимости. Решение бюджетного учреждения может быть оспорено в суде в порядке административного судопроизводства. Одновременно с оспариванием решения бюджетного учреждения в суд может быть также заявлено требование об установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости. Таким образом, законодательством установлен обязательный досудебный порядок оспаривания кадастровой стоимости



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