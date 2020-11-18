В Бурятии утверждена новая кадастровая стоимость земельных участков

Суммарная кадастровая стоимость по сравнению с предыдущей оценкой выросла на 144,8 млрд
В 2020 году государственное бюджетное учреждение Бурятии «Центр государственной кадастровой оценки» провёл государственную кадастровую оценку всех земельных участков. Новая кадастровая стоимость земельных участков будет применяться с 1 января 2021 года, сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Бурятии.
Суммарная кадастровая стоимость по сравнению с предыдущей оценкой выросла на 144,8 млрд. рублей. В основном рост произошёл по землям лесного фонда с 2120 руб./га до 11770 руб./га, т.к. оценка лесного фонда не проводилась с 2008 года.
Кадастровая стоимость земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов, на землях промышленности, особо охраняемых территорий и объектов, сельскохозяйственного назначения в большинстве случаев снизилась.
Если собственник не согласен с результатами оценки, законодательством предусмотрено несколько механизмов, с помощью которых возможен пересмотр кадастровой стоимости, внесённой в Единый государственный кадастр недвижимости:
- с 1 января 2021 года каждый собственник (заинтересованное лицо) может получить разъяснения, связанные с определением кадастровой стоимости, и подать аргументированное замечание в ГБУ РБ «Центр государственной кадастровой оценки». К обращению могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, а также декларация о характеристиках объекта недвижимости. Если при рассмотрении обращения бюджетное учреждение обнаружит ошибки, допущенные при определении кадастровой стоимости, их должны исправить по решению бюджетного учреждения;
- с 1 января 2021 года правообладатель (заинтересованное лицо) может подать заявление об установлении кадастровой стоимости в размере рыночной с приложенным отчетом об определении рыночной стоимости объекта недвижимости. Решение бюджетного учреждения может быть оспорено в суде в порядке административного судопроизводства. Одновременно с оспариванием решения бюджетного учреждения в суд может быть также заявлено требование об установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости. Таким образом, законодательством установлен обязательный досудебный порядок оспаривания кадастровой стоимости
В Бурятии утверждена новая кадастровая стоимость земельных участков
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Суммарная кадастровая стоимость по сравнению с предыдущей оценкой выросла на 144,8 млрд
Здесь поставили лавочки и уложили асфальт
На втором месте по переездам забайкальцев находится Иркутская область
Представлена новая статистика миграции населения Бурятии
Повышение цен утвердил минфин
Экономика, 17.11.2020
Туда поступили компьютеры, многофункциональные устройства и проектор
Экономика, 17.11.2020
Бурятия оказалась в середине рейтинга регионов по доступности покупки автомобилей
Экономика, 16.11.2020
Пропускать граждан через границу будут по предварительной договорённости
Экономика, 14.11.2020
По проекту назначены публичные слушания
Экономика, 14.11.2020
Глава Бурятии Алексей Цыденов обратился к жителям и озвучил крупные ограничительные меры
Экономика, 13.11.2020
Строительство обошлось более чем в миллиард рублей
Экономика, 13.11.2020
Новогодняя ёлка будет намного выше прошлогодней
Экономика, 11.11.2020
В 2020 году в республике по указу президента планируется полностью выполнить 30 мероприятий
Экономика, 11.11.2020
В пригородном районе начал работать новый автоматический пункт весогабаритного контроля
Экономика, 10.11.2020
Причиной спада в экономике назвали коронавирус