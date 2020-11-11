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В Бурятии стремительно растёт количество счетов эскроу

В Бурятии стремительно растёт количество счетов эскроу
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Пик роста числа счетов эскроу пришёлся на начало осени

В сентябре в Бурятии было открыто 114 счетов эскроу для покупки квартир в новостройках, это наибольшее количество с начала работы строительной отрасли по новой схеме финансирования. Всего по состоянию на 1 октября в республике открыто 310 таких счетов, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Нацбанка Бурятии.

- Активный рост счетов эскроу при долевом строительстве мы наблюдаем с лета этого года. Пик пришёлся на начало осени: с одной стороны, продолжила набирать популярность льготная ипотека под 2% годовых для молодых семей ДФО. С другой стороны, новая программа льготной ипотеки под 6,5% годовых в связи с пандемией была изначально принята до конца октября — люди спешили успеть воспользоваться такой возможностью. И если за весь первый квартал 2020 года было оформлено только 10 договоров долевого участия с использованием механизма эскроу, то в летний период их уже было по 50-60 в месяц. А в сентябре прирост удвоился, — отметил заместитель управляющего региональным подразделением Банка России Виталий Пономарёв.

Доступ к размещённым на счетах эскроу деньгам дольщиков застройщики получат после передачи ключей собственникам.

- Схема с эскроу при долевом строительстве защищает права владельцев будущих квартир сразу в нескольких направлениях. Во-первых, гарантирует сохранность вложенных средств — если у застройщика возникнут проблемы, деньги покупателям вернет банк, в котором открыты счета эскроу. При этом на случай отзыва лицензии у банка средства на эскроу-счетах в сумме до 10 млн рублей застрахованы государственной системой страхования вкладов. Во-вторых, покупка жилья через эскроу снижает риск попасть на недобросовестного застройщика — банк внимательно проверяет застройщика перед тем, как предоставить проектное финансирование. В-третьих, при проектном финансировании строительная компания располагает необходимыми средствами для завершения строительства, а значит не зависит от темпов продажи строящихся квартир и притока денег дольщиков. Поэтому с большой вероятностью покупатели смогут получить ключи от квартир в запланированные сроки, — пояснил Виталий Пономарев.

На 1 октября владельцы строящихся квартир в Бурятии внесли на счета эскроу почти 600 млн рублей. В начале лета эта сумма не превышала 20 млн рублей, а в первом квартале составляла менее 5 миллионов.

Как сообщал «Байкал-Daily», резкий спрос на новостройки из-за льготной ипотеки привёл к росту цен на рынке. На днях минстрой Бурятии установил рыночную цену стоимость квадратного метра за четвёртый квартал (это делается для расчёта размера субсидий). Стоимость квадратных метров вновь выросла.


долевое строительство национальный банк жилье недвижимость
 
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