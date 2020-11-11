В Бурятии стремительно растёт количество счетов эскроу

Пик роста числа счетов эскроу пришёлся на начало осени
В сентябре в Бурятии было открыто 114 счетов эскроу для покупки квартир в новостройках, это наибольшее количество с начала работы строительной отрасли по новой схеме финансирования. Всего по состоянию на 1 октября в республике открыто 310 таких счетов, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Нацбанка Бурятии.
- Активный рост счетов эскроу при долевом строительстве мы наблюдаем с лета этого года. Пик пришёлся на начало осени: с одной стороны, продолжила набирать популярность льготная ипотека под 2% годовых для молодых семей ДФО. С другой стороны, новая программа льготной ипотеки под 6,5% годовых в связи с пандемией была изначально принята до конца октября — люди спешили успеть воспользоваться такой возможностью. И если за весь первый квартал 2020 года было оформлено только 10 договоров долевого участия с использованием механизма эскроу, то в летний период их уже было по 50-60 в месяц. А в сентябре прирост удвоился, — отметил заместитель управляющего региональным подразделением Банка России Виталий Пономарёв.
Доступ к размещённым на счетах эскроу деньгам дольщиков застройщики получат после передачи ключей собственникам.
- Схема с эскроу при долевом строительстве защищает права владельцев будущих квартир сразу в нескольких направлениях. Во-первых, гарантирует сохранность вложенных средств — если у застройщика возникнут проблемы, деньги покупателям вернет банк, в котором открыты счета эскроу. При этом на случай отзыва лицензии у банка средства на эскроу-счетах в сумме до 10 млн рублей застрахованы государственной системой страхования вкладов. Во-вторых, покупка жилья через эскроу снижает риск попасть на недобросовестного застройщика — банк внимательно проверяет застройщика перед тем, как предоставить проектное финансирование. В-третьих, при проектном финансировании строительная компания располагает необходимыми средствами для завершения строительства, а значит не зависит от темпов продажи строящихся квартир и притока денег дольщиков. Поэтому с большой вероятностью покупатели смогут получить ключи от квартир в запланированные сроки, — пояснил Виталий Пономарев.
На 1 октября владельцы строящихся квартир в Бурятии внесли на счета эскроу почти 600 млн рублей. В начале лета эта сумма не превышала 20 млн рублей, а в первом квартале составляла менее 5 миллионов.
Как сообщал «Байкал-Daily», резкий спрос на новостройки из-за льготной ипотеки привёл к росту цен на рынке. На днях минстрой Бурятии установил рыночную цену стоимость квадратного метра за четвёртый квартал (это делается для расчёта размера субсидий). Стоимость квадратных метров вновь выросла.
В Бурятии стремительно растёт количество счетов эскроу
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