В Бурятии подсчитали количество бухгалтеров

Также названа их средняя зарплата



Международный день бухгалтерии, или День бухгалтера отмечают 10 ноября специалисты одной из самых точных профессий. Этот праздник был учрежден Организацией Объединенных Наций по рекомендации ЮНЕСКО. В 1494 году 10 ноября венецианский математик, так называемый «отец бухгалтерии», Лука Пачоли опубликовал книгу «Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций». В этой книге рассказывается о принципах ведения учета и методе двойной бухгалтерии, а также описывается порядок использования регистров бухгалтерского учета и оформление журналов-ордеров.



В России на государственном уровне День бухгалтера официально не установлен. В нашей стране день работников бухгалтерского учета неофициально отмечается 21-го ноября с 1996 года - после подписания федерального закона №129 «О бухгалтерском учете».



Сколько же бухгалтеров в Бурятии? Ответ на этот вопрос дал Бурятстат.



В 2018 году, по данным выборочного статистического наблюдения «Сведения о численности и потребности организаций в работниках по профессиональным группам», списочная численность бухгалтеров равнялась 2321 человек, помощников бухгалтеров – 85. Удельный вес потребности в работниках для замещения вакантных рабочих мест в общем числе рабочих мест составил 1,3 %.



В 2019 году, согласно ежемесячным статистическим данным о численности и заработной плате работников предприятия, среднесписочная численность по виду «Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию» составила 934 человека.



- По итогам отчётности за октябрь 2019 года «Сведения о заработной плате работников по профессиям и должностям», средняя начисленная заработная плата работников организаций (всех форм собственности) по профессиональным группам, по Бурятии составила 34646 рублей, - сообщили в Бурятстате.



