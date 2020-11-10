Также названа их средняя зарплата
Международный день бухгалтерии, или День бухгалтера отмечают 10 ноября специалисты одной из самых точных профессий. Этот праздник был учрежден Организацией Объединенных Наций по рекомендации ЮНЕСКО. В 1494 году 10 ноября венецианский математик, так называемый «отец бухгалтерии», Лука Пачоли опубликовал книгу «Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций». В этой книге рассказывается о принципах ведения учета и методе двойной бухгалтерии, а также описывается порядок использования регистров бухгалтерского учета и оформление журналов-ордеров.
В России на государственном уровне День бухгалтера официально не установлен. В нашей стране день работников бухгалтерского учета неофициально отмечается 21-го ноября с 1996 года - после подписания федерального закона №129 «О бухгалтерском учете».
Сколько же бухгалтеров в Бурятии? Ответ на этот вопрос дал Бурятстат.
В 2018 году, по данным выборочного статистического наблюдения «Сведения о численности и потребности организаций в работниках по профессиональным группам», списочная численность бухгалтеров равнялась 2321 человек, помощников бухгалтеров – 85. Удельный вес потребности в работниках для замещения вакантных рабочих мест в общем числе рабочих мест составил 1,3 %.
В 2019 году, согласно ежемесячным статистическим данным о численности и заработной плате работников предприятия, среднесписочная численность по виду «Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию» составила 934 человека.
- По итогам отчётности за октябрь 2019 года «Сведения о заработной плате работников по профессиям и должностям», средняя начисленная заработная плата работников организаций (всех форм собственности) по профессиональным группам, по Бурятии составила 34646 рублей, - сообщили в Бурятстате.
В Бурятии подсчитали количество бухгалтеров
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Также названа их средняя зарплата
Минстрой утвердил рыночную стоимость недвижимости в республике, которая растёт на глазах
Снизились как перевозки в электричках, так и поездами дальнего следования
Глава Бурятии поручил, чтобы повышая зарплаты одним, не снижали зарплаты другим категориям учителей
Экономика, 09.11.2020
Вместе с тем подорожал сахар, картофель и печенье
Экономика, 07.11.2020
Сборка вертолётокомплектов пройдёт в городе Алматы
Экономика, 06.11.2020
Разница составляет 288 рублей
Экономика, 06.11.2020
В правительстве республики уточнили, на что будут направлены деньги
Дорожают также квартиры в новостройках
Росводресурсы помогут восстановить озеро Котокельское
Авиационный завод стал призёром всероссийского конкурса «Экспортёр года»
Экономика, 04.11.2020
Исследование было опубликовано впервые
Экономика, 03.11.2020
Согласно документу, для жизни в республике достаточно около 13 тысяч рублей
Экономика, 02.11.2020
О пассажиропотоке в аэропорту рассказал глава Бурятии
Экономика, 02.11.2020
В Кижингинском районе рассказали, как реализовали средства «Народного бюджета»