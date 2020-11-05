Квадратный метр иркутской «вторички» подорожал до 76 тысяч

Дорожают также квартиры в новостройках



В октябре 2020 года, по данным портала REALTY.IRK.RU, средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске выросла на 2,2%, новостройки тоже подорожали - в среднем, на 2,1 %. С начала года квадратный метр на вторичном рынке вырос в цене 18%, а в новостройках - на 24%.



За октябрь средняя стоимость квадратного метра иркутской «вторички», по данным портала REALTY.IRK.RU, увеличилась на 2,2%, до 76,1 тыс. рублей.



- В Свердловском районе цены на вторичное жилье за месяц подросли, в среднем, на 2,1%, в Октябрьском – на 1,7%, в Ленинском – на 1,6%, в Куйбышевском – на 1,5%. В Кировском районе отмечено снижение – на 0,9%, - говорится в сообщении портала.



А с начала года квадратный метр вторичного жилья в Иркутске вырос в цене на 18%.



