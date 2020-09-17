37 новых объектов здравоохранения появятся в Бурятии до конца года

В Бурятии активно строят фельдшерско-акушерские пункты и амбулатория



33 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) и четыре врачебных амбулатории для населённых пунктов с численностью от 100 до двух тысяч человек построят в Бурятии. Они появятся до конца 2020 года, сообщили в пресс-службе правительства республики.



На строительство объектов в рамках национального проекта «Здравоохранение» выделено 186,17 млн. рублей из федерального бюджета и 49,67 млн. рублей из республиканского.



За счёт средств федерального бюджета ФАПы возведут в Баунтовском, Бичурском, Заиграевском, Закаменском, Кабанском, Кяхтинском, Курумканском, Джидинском, Прибайкальском, Селенгинском, Тарбагатайском, Хоринском, Тункинском, Мухоршибирском и Еравнинском районах, среди них одна врачебная амбулатория в посёлке Жемчуг Тункинского района.



За счёт республиканского бюджета появятся две врачебные амбулатории в Гусиноозёрске Селенгинского района. Также за счёт сэкономленных средств на торгах в размере 25,24 млн рублей будет построена врачебная амбулатория в селе Телемба Еравнинского района.



На сегодняшний день в эксплуатацию введены врачебная амбулатория в с. Жемчуг Тункинского района, построены ФАПы в Тункинском, Кабанском, Прибайкальском и Курумканском районах. До 30 сентября откроются фельдшерско-акушерские пункты в пяти селах Закаменского района, четырех селах Селенгинского района, две врачебные амбулатории в городе Гусиноозёрск.



Возводимые фельдшерско-акушерские пункты включают в себя все необходимое внутреннее инженерное обеспечение в максимальной заводской готовности - отопление, вытяжную вентиляцию, водоснабжение, канализацию, электрическое освещение, видеонаблюдение. Отвечают нормам пожарной безопасности и соответствуют требованиям, предписанным строительными и санитарными нормами и правилами. При необходимости постройку можно расширить, добавив новый модуль.

