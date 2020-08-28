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Через Бурятии в Монголию отправили 35 тонн свинины

Через Бурятии в Монголию отправили 35 тонн свинины
Экономика,  Фото:pixabay.com
За неделю досмотрена 201 тонна продукции

Управление Россельхознадзора на станции Улан-Удэ с 21 по 27 августа досмотрело 201 тонну подконтрольной продукции при её экспорте и внутрироссийских перевозках.

На экспорт в Монголию за неделю ушли 905 400 штук куриных яиц, 35 тонн свинины, 100 кг супов быстрого приготовления, 100 кг готовой молочной продукции, 400 кг мясных и 700 кг рыбных консервов, 700 кг желатина.

При внутрироссийских перевозках на станции Улан-Удэ досмотрено 35 тонн отечественных свиных полуфабрикатов, 78 тонн российских куриных полуфабрикатов, 7 тонн крабовых палочек из России, 22 тонны бразильской свинины, 5 тонн говяжьего сердца из Аргентины, 3,4 тонны аргентинской конины, 9 тонн парагвайской говяжьей продукции, 600 кг рыбной продукции из Турции (дорадо, сибас) и 4 тонны лосося из Чили.

Нарушений не выявлено, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Россельхознадзор
 
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