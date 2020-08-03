Работу начали более 600 человек
В Иркутской области к временным работам приступили 653 сотрудника организаций, находящихся в режиме простоя. Такие данные приводит региональное министерство труда и занятости.
Эта мера поддержки разработана правительством региона, из областного бюджета на эти цели выделено 30 млн. рублей.
- Юридическим лицам и предпринимателям, экономическая деятельность которых относится к наиболее пострадавшим из-за распространения коронавируса, вынужденных ввести режим простоя, неполного рабочего дня или недели, предоставляются субсидии. Средства идут на компенсацию заработной платы организованных временных рабочих мест для их сотрудников, которые участвуют в озеленении и благоустройстве территорий, выполняют мелкие строительные и подсобные работы. Выплата на одного человека составляет более 19 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе областного правительства.
Субсидии предоставляются на основании соглашений по организации временных работ между работодателями и органами занятости населения. На сегодня заключено уже 65 таких соглашений.
В Иркутской области сотрудникам простаивающих организаций дали временные работы
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