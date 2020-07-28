Уже подготовлено более 34 тонн сена
Кормозаготовительная кампания в проходит в 11 районах республики: Бичурском, Джидинском, Заиграевском, Закаменском, Иволгинском, Кабанском, Кяхтинском, Мухоршибирском, Прибайкальском, Тарбагатайском и Тункинском, сообщает пресс-служба минсельхозпрода Бурятии.
Кормозаготовительный работы, по словам и. о. министра сельского хозяйства Булата Цыренжапова, проходят в штатном режиме. Заготовка сена, по его словам, ведётся практически во всех районах республики. Всего скошено на площади 26 758 га, убрано с 24 222 га 34 326 тонн сена или 5,3 % от плана.
В Бичурском, Кабанском и Тарбагатайском районах заготовили сенажа на 14,6 % от плана. Силос заготавливает Кабанский район, где заготовлено 1040 тонн.
Заготовка кормов проходит в Бурятии в штатном режиме
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