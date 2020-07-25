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В Улан-Удэ насчитали более 1200 предприятий торговли

В Улан-Удэ насчитали более 1200 предприятий торговли
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Сегодня, 25 июля в России отмечают День работников торговли

В честь этого праздника в мэрии Улан-Удэ озвучили некоторые данные статистики. Как выяснилось, в Улан-Удэ работают более 1200 предприятий торговли стационарной сети, 60 торгово-развлекательных комплексов и торговых центров, около 400 объектов нестационарной сети и более 570 предприятий общественного питания и 330 столовых социальной сети.

Сегодня, в связи с распространением коронавирусной инфекции, работникам торговли приходится особенно тщательно соблюдать санэпидрежим, просить покупателей носить маски и обрабатывать руки дезсредством. 
торговля
 
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