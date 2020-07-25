В Улан-Удэ насчитали более 1200 предприятий торговли

Сегодня, 25 июля в России отмечают День работников торговли



В честь этого праздника в мэрии Улан-Удэ озвучили некоторые данные статистики. Как выяснилось, в Улан-Удэ работают более 1200 предприятий торговли стационарной сети, 60 торгово-развлекательных комплексов и торговых центров, около 400 объектов нестационарной сети и более 570 предприятий общественного питания и 330 столовых социальной сети.



Сегодня, в связи с распространением коронавирусной инфекции, работникам торговли приходится особенно тщательно соблюдать санэпидрежим, просить покупателей носить маски и обрабатывать руки дезсредством.

