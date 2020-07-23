Бурятия получила более 230 млн рублей на охрану лесов от пожаров

Деньги уже распределены на авиамониторинг и тушение лесных пожаров



По поручению Владимира Путина из федерального бюджета в Бурятию дополнительно направлено 237,8 млн рублей на охрану лесов от пожаров.



- Да, лесные полномочия передаются в регионы. Надо определять – а это министерство может сделать – где наиболее пожароопасные ситуации складываются, и туда направлять, прежде всего, эти выделяемые дополнительные ресурсы» — обратился Владимир Путин к руководителям минфина и минприроды РФ.



Всего Бурятии на предупреждение лесных пожаров в 2020 году из федерального бюджета было выделено 355,8 млн руб.



- Деньги на охрану лесов от пожаров уже распределены. 78,2 млн рублей направлены на авиамониторинг, остальные 159,6 млн - непосредственно на тушение лесных пожаров, - сообщил руководитель республиканского агентства лесного хозяйства Александр Мартынов.



- Мы прошли сложные пожары в мае, июне, но пожароопасный сезон ещё не окончен. В республике высокий класс пожарной опасности – в районах прогревает до 37 градусов. В таких условиях необходимо усилить наземное патрулирование. Продолжить профилактическую работу. Сейчас не время расслабляться, - отметил зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской.



Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 517 лесных пожаров на общей площади 89,5 тыс га. За аналогичный период 2019 года было зарегистрировано 470 лесных пожаров на общей площади 124,8 тыс га, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

