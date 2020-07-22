Вертолёт от Улан-Удэнского авиазавода улетел на Камчатку

Авиазавод передал вертолёт авиакомпании «Витязь-Аэро»



Улан-Удэнский авиационный завод передал многофункциональный вертолёт Ми-8АМТ заказчику – авиакомпании «Витязь-Аэро». Он расширит имеющийся модельный ряд и будет первым вертолётом типа Ми-8АМТ в парке воздушных судов этой авиакомпании. Вертолёт уже прибыл в место постоянного базирования – на Камчатку, сообщили в пресс-службе Улан-Удэнского авиазавода.



Ми-8АМТ будет использоваться для полётов над акваторией Тихого океана, на Командорские и Курильские острова, а также в отдалённые и труднодоступные районы Камчатского полуострова.



- Вертолёты Ми-8АМТ сегодня востребованы у российских эксплуатантов: их отличает надёжность, многофункциональность, неприхотливость в обслуживании и доступная в сравнении с конкурентами стоимость. Они хорошо зарекомендовали себя в различных климатических условиях, в том числе при эксплуатации в условиях высокой влажности, низких температур, сильных ветров и тумана. И это имеет огромное значение для камчатской авиакомпании, – отметил управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых.



Вертолёт Ми-8АМТ передан эксплуатанту в грузовом варианте исполнения. На вертолёте выполнены доработки для установки бортовой стрелы с лебедкой (СЛГ-300), грузоподъёмностью до 300 кг, установки внешней тросовой подвески для перевозки грузов массой до четырёх тонн.



Кроме того на вертолёте установлены складные сиденья для перевозки до 27 человек, а также предусмотрены места под установку дополнительных топливных баков, позволяющих совершать полёт на расстояния более 1000 км.



Авиакомпания «Витязь-Аэро» совершает туристические и пассажирские перевозки, в том числе доставляет горнолыжников в дисциплине хели-ски на высоты до 4,5 километров.



Вертолеты Ми-8 выполняют рейсы санитарной авиации, участвуют в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

