Авиазавод передал вертолёт авиакомпании «Витязь-Аэро»
Улан-Удэнский авиационный завод передал многофункциональный вертолёт Ми-8АМТ заказчику – авиакомпании «Витязь-Аэро». Он расширит имеющийся модельный ряд и будет первым вертолётом типа Ми-8АМТ в парке воздушных судов этой авиакомпании. Вертолёт уже прибыл в место постоянного базирования – на Камчатку, сообщили в пресс-службе Улан-Удэнского авиазавода.
Ми-8АМТ будет использоваться для полётов над акваторией Тихого океана, на Командорские и Курильские острова, а также в отдалённые и труднодоступные районы Камчатского полуострова.
- Вертолёты Ми-8АМТ сегодня востребованы у российских эксплуатантов: их отличает надёжность, многофункциональность, неприхотливость в обслуживании и доступная в сравнении с конкурентами стоимость. Они хорошо зарекомендовали себя в различных климатических условиях, в том числе при эксплуатации в условиях высокой влажности, низких температур, сильных ветров и тумана. И это имеет огромное значение для камчатской авиакомпании, – отметил управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых.
Вертолёт Ми-8АМТ передан эксплуатанту в грузовом варианте исполнения. На вертолёте выполнены доработки для установки бортовой стрелы с лебедкой (СЛГ-300), грузоподъёмностью до 300 кг, установки внешней тросовой подвески для перевозки грузов массой до четырёх тонн.
Кроме того на вертолёте установлены складные сиденья для перевозки до 27 человек, а также предусмотрены места под установку дополнительных топливных баков, позволяющих совершать полёт на расстояния более 1000 км.
Авиакомпания «Витязь-Аэро» совершает туристические и пассажирские перевозки, в том числе доставляет горнолыжников в дисциплине хели-ски на высоты до 4,5 километров.
Вертолеты Ми-8 выполняют рейсы санитарной авиации, участвуют в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Вертолёт от Улан-Удэнского авиазавода улетел на Камчатку
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экономика, 22.07.2020
Авиазавод передал вертолёт авиакомпании «Витязь-Аэро»
Экономика, 21.07.2020
Показатель оказался ниже, чем в среднем по стране
Экономика, 20.07.2020
Требуется порядка 200 инженеров и 300 рабочих
Экономика, 20.07.2020
Аренда «однушек» и «двушек» растёт в цене
Экономика, 17.07.2020
Домостроительный комбинат поможет снизить цены на квартиры в новостройках
Экономика, 17.07.2020
С 18 по 29 июля будет закрыт участок автодороги по ул. Сухэ-Батора
Резиденты ТОР «Селенгинск» и «Краснокаменск» получат дальневосточные преференции
Подведены итоги работы промышленности Бурятии за полгода
По ночам закрывают перекрёсток улиц Добролюбова и Гагарина
⠀
⠀
В мае сфера розничной торговли и рынок услуг Бурятии показали рост
Заявки инвесторов одобрили в минэкономразвития России
Среди стран Евразийского экономического союза Бурятия больше всего наторговала с Казахстаном
Экономика, 14.07.2020
В республике завершат строительство восьми проблемных домов
Экономика, 13.07.2020
Глава Агентства стратегических инициатив объяснила успех дальневосточных регионов
Экономика, 13.07.2020
Также будут установлены три водоколонки