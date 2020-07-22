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Вертолёт от Улан-Удэнского авиазавода улетел на Камчатку

Вертолёт от Улан-Удэнского авиазавода улетел на Камчатку
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Авиазавод передал вертолёт авиакомпании «Витязь-Аэро»

Улан-Удэнский авиационный завод передал многофункциональный вертолёт Ми-8АМТ заказчику – авиакомпании «Витязь-Аэро». Он расширит имеющийся модельный ряд и будет первым вертолётом типа Ми-8АМТ в парке воздушных судов этой авиакомпании. Вертолёт уже прибыл в место постоянного базирования – на Камчатку, сообщили в пресс-службе Улан-Удэнского авиазавода.

Ми-8АМТ будет использоваться для полётов над акваторией Тихого океана, на Командорские и Курильские острова, а также в отдалённые и труднодоступные районы Камчатского полуострова.

- Вертолёты Ми-8АМТ сегодня востребованы у российских эксплуатантов: их отличает надёжность, многофункциональность, неприхотливость в обслуживании и доступная в сравнении с конкурентами стоимость. Они хорошо зарекомендовали себя в различных климатических условиях, в том числе при эксплуатации в условиях высокой влажности, низких температур, сильных ветров и тумана. И это имеет огромное значение для камчатской авиакомпании, – отметил управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых.

Вертолёт Ми-8АМТ передан эксплуатанту в грузовом варианте исполнения. На вертолёте выполнены доработки для установки бортовой стрелы с лебедкой (СЛГ-300), грузоподъёмностью до 300 кг, установки внешней тросовой подвески для перевозки грузов массой до четырёх тонн.

Кроме того на вертолёте установлены складные сиденья для перевозки до 27 человек, а также предусмотрены места под установку дополнительных топливных баков, позволяющих совершать полёт на расстояния более 1000 км.

Авиакомпания «Витязь-Аэро» совершает туристические и пассажирские перевозки, в том числе доставляет горнолыжников в дисциплине хели-ски на высоты до 4,5 километров.

Вертолеты Ми-8 выполняют рейсы санитарной авиации, участвуют в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
вертолеты Улан-Удэнский авиазавод
 
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