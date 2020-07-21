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В Бурятии подсчитали, сколько жители тратят на покупки ежемесячно

В Бурятии подсчитали, сколько жители тратят на покупки ежемесячно
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Показатель оказался ниже, чем в среднем по стране

В Бурятии по итогам 2019 года покупки на душу населения в среднем составили 192,1 тысячу рублей. Это значит, что ежемесячно в магазинах каждый житель в среднем оставляет 16 тысяч рублей. Цифры озвучили сегодня в Бурятстате. К слову, в целом по России оборот на душу населения за 2019-й составляет 229,1 тысячу рублей (19 тысяч на человека в месяц).

Вообще торговля в Бурятии занимает одну из лидирующих позиций по вкладу в валовой региональный продукт. В целом за 2019 год оборот розничной торговли составил 189,1 млрд. рублей, что чуть больше, чем годом ранее.

- В структуре оборота розничной торговли преобладали пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия (52,1 %), - сообщили в Бурятстате.

К слову, алкогольных напитков и пива в Бурятии продали за год более чем на 14 миллиардов. В общем объёме оборота розничной торговли алкоголь занимает 7,5 %.

На 1 января 2020 года в Бурятии насчитывалось 1787 организаций розничной торговли, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами. Число индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в розничной торговле – 6477 человек (31,1 % в общем числе зарегистрированных индивидуальных предпринимателей).




торговля
 
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