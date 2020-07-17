Вице-премьер Марат Хуснуллин: «Столица Бурятии очень сильно растянута»





В пятницу, 17 июля, заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин вместе с главой Бурятии Алексеем Цыденовым проехался по Улан-Удэ. Вице-премьер РФ осмотрел комплексную застройку юго-западной и юго-восточной частей города, историческую часть столицы Бурятии, участок, где планируется строительство дамбы на реках Селенга и Уда. Также он оценил перспективы развития жилищного строительства в городе, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.Марат Хуснуллин в беседе с крупнейшими застройщиками города поинтересовался ограничениями, которые мешают в данное время наращивать темпы жилищного строительства. Строители рассказали о зарегулированности отрасли, в частности указав на то, что в республике действует самое жёсткое законодательство в сфере экологии и прохождение экологических экспертиз усложняет и удорожает стройку. Также строители рассказали о дефиците кадров. На это Хуснуллин отметил, что правительство всерьёз занимается усовершенствованием законодательной базы в сфере градостроительной политики.- Недавно три тысячи строительных норм были пересмотрены, теперь они носят рекомендательный характер. Городу дана возможность самому решать, сколько на придомовой территории должно быть парковочных мест, сколько отводить под озеленение. Что ещё мешает строительству? - спросил Марат Хуснуллин.Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков рассказал вице-премьеру о застройке юго-восточной и юго-западной частей города, отметив, что ещё несколько лет назад в этой части столицы Бурятии был только лесной массив, а сейчас построены школа, пять детских садов, много новых домов.- Благодаря инвестору сразу появился интерес к строительству. На сегодняшний день здесь ведётся строительство дороги по программе «Стимулирование жилищного строительства» от 102 до 118 кварталов. Также ведётся реконструкция теплосетей на 500 миллионов рублей с одновременным увеличением диаметра пропускных труб. По программе «Чистая вода» ведётся строительство однонасосной станции для водоснабжения района. Это позволяет инвесторам подключать новые участки, где строятся многоквартирные дома. Несмотря на то, что такая работа ведется, сегодня не хватает инженерной инфраструктуры, - отметил мэр.По его словам, для дальнейшего развития микрорайонов необходима поддержка из федерального бюджета порядка 4,6 млрд рублей. С этой целью на сегодняшний день сформирован пакет документов для подачи заявки до 24 июля в адрес Минстроя РФ на получение дополнительного софинансирования.Марат Хуснуллин, в свою очередь, подчеркнул, что вопрос по дополнительному финансированию будет рассмотрен в ближайшее время. Однако он рекомендовал городским властям сделать упор на застройку центральной части Улан-Удэ.- Развитие центра должно стать одной из приоритетных задач, чтобы застраивать центральную часть города. Вообще столица Бурятии очень сильно растянута. Это накладывает дополнительные расходы по многим параметрам. Если посчитать, то Улан-Удэ занимает половину Москвы. Нужно делать программу развития центра, - пояснил Марат Хуснуллин.