Для этих целей краевой минфин произвёл рефинансирование действующих кредитов
Министерство финансов Забайкальского края произвело перекредитование действующих банковских кредитов под меньшую процентную ставку в общей сумме более 3,5 миллиарда рублей. Нынешняя ставка составляет 6,5%. Это позволит сэкономить 25 миллионов рублей на обслуживание государственного долга в 2020 году, сообщает пресс-служба краевого минфина.
Ранее ставки по кредитам варьировались от 7,85% до 8,05%. Министерство финансов приняло решение о рефинансировании действующих кредитов под меньший процент для экономии бюджетных средств.
Забайкалье сэкономит на обслуживании госдолга 25 млн
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