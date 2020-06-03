Забайкалье сэкономит на обслуживании госдолга 25 млн

Для этих целей краевой минфин произвёл рефинансирование действующих кредитов



Министерство финансов Забайкальского края произвело перекредитование действующих банковских кредитов под меньшую процентную ставку в общей сумме более 3,5 миллиарда рублей. Нынешняя ставка составляет 6,5%. Это позволит сэкономить 25 миллионов рублей на обслуживание государственного долга в 2020 году, сообщает пресс-служба краевого минфина.



Ранее ставки по кредитам варьировались от 7,85% до 8,05%. Министерство финансов приняло решение о рефинансировании действующих кредитов под меньший процент для экономии бюджетных средств.

