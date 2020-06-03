Бурятия опустилась на 71 место в рейтинге по социально-экономическому положению

Республика потеряла свои позиции по сравнению с 2018 годом



Бурятия заняла 71 место в рейтинге социально-экономического положения регионов по итогам 2019 года. Рейтинг подготовило РИА Новости.



Республика потеряла свои позиции по сравнению с 2018 годом – тогда она занимала 69 место.



Десятый по счёту рейтинг социально-экономического положения российских регионов подготовлен экспертами РИА Новости и рассчитан на основе агрегирования ключевых показателей развития регионов за 2019 год. Параметры, которые включили в анализ, условно поделили на четыре группы: показатели масштаба экономики, её эффективности, показатели бюджетной, а также социальной сфер.



На первом этапе был рассчитан рейтинговый балл регионов по каждому показателю, на втором – рейтинговый балл региона по группе факторов, на третьем – интегральный рейтинговый балл. Рейтинговый балл по каждому показателю варьировался в диапазоне от 1 до 100. Лучшее максимально возможное значение показателя рейтингового балла – 100, худшее – 1.



Первые места в рейтинге, как и ранее, занимают Москва и Санкт-Петербург – у них интегральный рейтинг превышает 80 баллов. Еще у трёх регионов – Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Московской области и Республики Татарстан, входящих в первую пятёрку рейтинга, интегральный рейтинговый балл по итогам 2019 года выше отметки 75. В первую десятку рейтинга также входят Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердловская область, Краснодарский край, Ленинградская и Тюменская области.



- Последние места в рейтинге занимают высокодотационные регионы: Еврейская автономная область, Республика Тыва, Республика Алтай, Республика Ингушетия, Карачаево-Черкесская Республика. Если говорить о замыкающей десятке, то к вышеперечисленным регионам добавляются: Республика Калмыкия, Чукотский автономный округ, Республика Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкарская Республика и Камчатский край, который вошёл в последнюю десятку, заняв 76 место, на котором ранее находилась Курганская область, занявшая в рейтинге по итогам 2019 года 73 место, - говорится в материале РИА Новости.



Как полагают эксперты, в 2020 году основное негативное влияние на экономику страны в целом и ситуацию в регионах в частности окажут последствия пандемии коронавируса, а также кризис на мировом рынке нефти и газа. Ожидается снижение производства и бюджетных доходов в регионах, где в структуре ВРП значительную часть занимают поступления от нефтегазовой промышленности.



