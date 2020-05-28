 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 Мая

27 Мая

Популярное

В Бурятии «просели» пассажирские перевозки

В Бурятии «просели» пассажирские перевозки
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Пассажирооборот в Бурятии сократился на четверть

Бурятстат озвучил статистику о работе пассажирского транспорта в Бурятии в январе-апреле, то есть и во время ограничительных мероприятий из-за коронавируса. Предсказуемо пассажирские перевозки «просели».

- Пассажирские перевозки в Бурятии осуществляются по регулярным автобусным маршрутам в городском, пригородном и междугородном сообщениях. В январе-апреле 2020 года пассажиров перевезли 16,6 миллионов раз, что на 33 % меньше, чем в январе-апреле 2019 года, - уточнили в Бурятстате.

Пассажирооборот составил 394,8 млн. пасс.-км и уменьшился по сравнению с январем-апрелем 2019 года на 27,8 %.

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале мая на совещании у президента Путина глава Бурятии Алексей Цыденов предложил помочь перевозчикам, введя для них несколько новых мер поддержки.

Маршрутчики в Улан-Удэ уже сетовали на снижение своих доходов.

К слову, на городском маршруте №92 прекратили работу уже большинство водителей, из-за чего появились слухи о его полном закрытии.

общественный транспорт
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии «просели» пассажирские перевозки
В Бурятии «просели» пассажирские перевозки
Экономика, 28.05.2020
Пассажирооборот в Бурятии сократился на четверть
В Прибайкальском районе Бурятии приведут в порядок 5 км трассы
В Прибайкальском районе Бурятии приведут в порядок 5 км трассы
Экономика, 25.05.2020
В Прибайкальском районе стартовал ремонт трассы Р-258 «Байкал» с 392 по 397 км
В Бурятии энергетики обеспечат светом более 40 объектов по нацпроектам
В Бурятии энергетики обеспечат светом более 40 объектов по нацпроектам
Экономика, 25.05.2020
В 2020 году к электросетям подключат больницы, школы, детские сады, культурные центры и другие социально значимые объекты республики
Бурятия получит свой кусок от «пирога» в 100 миллиардов
Бурятия получит свой кусок от «пирога» в 100 миллиардов
Экономика, 25.05.2020
Москва выделила 100 миллиардов рублей на 56 регионов
Оборот организаций Бурятии уменьшился
Оборот организаций Бурятии уменьшился
Экономика, 25.05.2020
Статистику раскрыл Бурятстат
В Бурятии дорожники проверили асфальтобетонный завод
В Бурятии дорожники проверили асфальтобетонный завод
Экономика, 22.05.2020
Продукция завода идёт на ремонт дороги «Улан-Удэ – Николаевский – Тарбагатай – Подлопатки – Окино-Ключи»
В Бурятии слегка уменьшилась задолженность по зарплате
В Бурятии слегка уменьшилась задолженность по зарплате
Экономика, 22.05.2020
Большая часть долгов приходится на строительный бизнес
Через Улан-Удэ в Монголию экспортировали продукты из Уругвая и Фарерских островов
Через Улан-Удэ в Монголию экспортировали продукты из Уругвая и Фарерских островов
Экономика, 22.05.2020
Также в соседнюю страну направлены куриные крылышки, желатин, супы быстрого приготовления, свинина
В Улан-Удэ едва не потратили 69 млн на непригодный объект
В Улан-Удэ едва не потратили 69 млн на непригодный объект
Экономика, 22.05.2020
Прокуратура предотвратила заключение контракта на незаконный проект строительства  
Бурятстат сообщил, что средняя зарплата 39 300 рублей
Бурятстат сообщил, что средняя зарплата 39 300 рублей
Экономика, 22.05.2020
В Бурятии также озвучили, в каких отраслях самые низкие и высокие зарплаты
В Бурятии озвучили новый прожиточный минимум
В Бурятии озвучили новый прожиточный минимум
Экономика, 21.05.2020
Рассчитавшие прожиточный минимум считают, что в месяц хватит чуть более 11 тысяч
В Бурятии на 2,6% выросли потребительские цены
В Бурятии на 2,6% выросли потребительские цены
Экономика, 20.05.2020
Наибольший вклад в инфляцию дал рост цен на продовольственные товары
В Бурятии подвели итоги конкурса фермерских грантов
В Бурятии подвели итоги конкурса фермерских грантов
Экономика, 19.05.2020
Также объявлены победители конкурса среди сельхозкооперативов
Через Бурятию в Монголию отправляют европейскую свинину и бекон
Через Бурятию в Монголию отправляют европейскую свинину и бекон
Экономика, 19.05.2020
В соседнюю страну отправили более 120 тонн продукции

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^