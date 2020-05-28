Пассажирооборот в Бурятии сократился на четверть
Бурятстат озвучил статистику о работе пассажирского транспорта в Бурятии в январе-апреле, то есть и во время ограничительных мероприятий из-за коронавируса. Предсказуемо пассажирские перевозки «просели».
- Пассажирские перевозки в Бурятии осуществляются по регулярным автобусным маршрутам в городском, пригородном и междугородном сообщениях. В январе-апреле 2020 года пассажиров перевезли 16,6 миллионов раз, что на 33 % меньше, чем в январе-апреле 2019 года, - уточнили в Бурятстате.
Пассажирооборот составил 394,8 млн. пасс.-км и уменьшился по сравнению с январем-апрелем 2019 года на 27,8 %.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале мая на совещании у президента Путина глава Бурятии Алексей Цыденов предложил помочь перевозчикам, введя для них несколько новых мер поддержки.
Маршрутчики в Улан-Удэ уже сетовали на снижение своих доходов.
К слову, на городском маршруте №92 прекратили работу уже большинство водителей, из-за чего появились слухи о его полном закрытии.
В Бурятии «просели» пассажирские перевозки
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