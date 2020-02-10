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В Бурятии составили «индексы» бууз и белой пищи

В Бурятии составили «индексы» бууз и белой пищи
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Продуктовый набор для приготовления главного национального мясного блюда в Бурятии подорожал

До Нового года по лунному календарю остаётся всего несколько недель. А это значит, что у жителей Бурятии вновь настало время крупных продуктовых закупок для праздничного стола. По аналогии с новогодним «индексом оливье» в Банке России составили основные индексы буддийского Нового года - индекс буузы, индекс сагаан эдеэн (белая пища), индекс амтатай эдеэн (сладости). Как изменились цены на главные гастрономические символы Сагаалгана, какие факторы на это повлияли, рассказал заместитель управляющего Национального банка Бурятии Борис Цыденов.

«Индекс буузы» показал – продуктовый набор для приготовления национального мясного блюда номер один за год подорожал на 4,2%. Для сравнения: в 2018 году прирост составил 9,5%. Индекс снизился, так как за год подешевели свинина и яйца. Местные производители свинины увеличили объём производства на 9%. Это превысило потребности рынка и переработчиков – и в декабре 2019 года свинина подешевела на 2% по сравнением с декабрем 2018.

Производство яиц в республике также увеличилось, кроме того, расширилась география поставщиков из других регионов. Всё это усилило конкуренцию, и стоимость куриных яиц снизилась еще больше – на 4%. Цены на бескостную говядину и соль выросли за год на 1,5-3%, на муку и лук – на 18-22%. Впрочем, на стоимость бууз цена муки и лука влияет гораздо меньше, чем цена мяса.

Белая молочная пища - сагаан эдеэн - наравне с мясом считается не просто традиционным блюдом, а душой бурятского народа. Она символизирует чистоту помыслов, здоровье, благополучие, достаток – неудивительно, что без молочных продуктов не обходится ни один национальный праздник в Бурятии. «Индекс сагаан эдеэн» прибавил за год 7,3%, что несколько выше, чем в 2018 году (6,8%). На это повлияло несколько факторов. Во-первых, с ноября 2019 года молочная продукция включена в перечень товаров, которые подлежат обязательной электронной ветеринарной сертификации в системе «Меркурий». Во-вторых, увеличились транспортные издержки в связи с подорожанием топлива. В результате ускоренными темпами выросли цены на питьевое молоко, сливочное масло, плавленый сыр, сметану.

Сагаалган – буддийский праздник, поэтому накануне и в течение всего «Белого месяца» в дацанах проходят богослужения, специальные обряды «сэржэм» и «далга». В первом случае божествам подносят «золотой напиток» (свежезаваренный чай), во втором – сладости (печенье, конфеты, фрукты).

В «корзинке сладостей» ускоренными темпами по сравнению с декабрем 2018 годом подорожали карамель, шоколадные конфеты, печенье, груши, бананы. В то же время цены на шоколад, пряники, зефир, пастилу, яблоки, апельсины замедлили рост. Чай в цене почти не изменился (2% к декабрю 2018), а пакетированный даже подешевел (на 1%).

В целом инфляция продовольственных товаров в республике составила 4,9%, непродовольственная - 2,4%, инфляция услуг - 5,4%. Общая годовая инфляция в республике – 4,1% (в среднем по ДФО - 3,9%), сообщили в пресс-службе Нацбанка Бурятии.
национальный банк продукты питания
 
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