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В Бурятии назвали событие года в дорожном ремонте

В Бурятии назвали событие года в дорожном ремонте
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
В 2019 году на подведомственной сети ФКУ Упрдор «Южный Байкал» отремонтировано 154,9 км, из них капитально – 27,6 км

Также выполнено устройство защитных слоев дорожного покрытия на 36,7 км.

Кроме того, реконструировано почти 7 км Р-258 «Байкал» с 464 по 470 км в Тарбагатайском районе Бурятии. Ввод в эксплуатацию этого объекта стало главным событием минувшего года. На участке расширена проезжая часть, установлены шумозащитные экраны, искусственное электроосвещение общей протяжённостью около 3 км, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Байкал».

В рамках ремонтов и капремонтов специалисты заменили дорожную одежду с использованием износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона, укрепили обочины, обустроили систему водоотводных прикромочных лотков, восстановили и обустроили автобусные остановки, заменили водопропускные трубы. На всех объектах установлено металлическое барьерное ограждение, направляющие сигнальные столбики, заменены дорожные знаки, нанесена горизонтальная разметка.

За год в трёх регионах отремонтировано 13 мостов и водопропускных труб, семь их них - капитально. На объектах капитального ремонта мостовики восстановили несущую способность балок пролётных строений и опор, заменили деформационные швы, выполнили гидроизоляцию и водоотвод, смонтировали локальные очистные сооружения, установили лестничные сходы. Все конструктивные элементы обработаны антикоррозийной защитой.

Для обеспечения безопасности дорожного движения установили и досрочно ввели в эксплуатацию 11 комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в населённых пунктах четырех районов Бурятии: п. Исток, отворот на п. Поселье, с. Сужа, с. Сотниково, п. Нижняя Иволга, с. Ошурково, г. Гусиноозерск, с. Ильинка, с. Татаурово, с. Брянск, г. Бабушкин.

В новом строительном сезоне в Республике Бурятия, Иркутской области и Забайкальском крае планируется отремонтировать 145,6 км, из которых 40,1 км в ходе капитальных работ.

Справка:

ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Байкал» Федерального дорожного агентства» (Упрдор «Южный Байкал») обслуживает сеть федеральных дорог общего пользования общей протяженностью 1064 км, проходящих по территории трех субъектов России (Бурятия, Иркутская область и Забайкальский край). Это автомобильная дорога Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита, автомобильная дорога А-340 Улан-Удэ – Кяхта – граница с Монголией и автодорога А-333 Култук – Монды – граница с Монголией.
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