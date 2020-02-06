Основной вклад внесли обрабатывающие производства, Улан-Удэнский авиазавод и ЛВРЗ
По итогам 2019 года Бурятия стала лидером по темпам роста промышленного производства в Дальневосточном федеральном округе и вошла в топ-5 регионов с наилучшими результатами по России.
Промышленными предприятиями произведено продукции на 14,1 % выше уровня прошлого года. Основной вклад внесли обрабатывающие производства, плюс 21,9 % к уровню 2018 года.
Флагман промышленности - Улан-Удэнский авиационный завод произвёл продукции на сумму свыше 35 млрд. руб., что на 10 % больше уровня 2018 года.
В прошлом году исторический максимум установил Улан-Удэнский ЛВРЗ - отремонтировано 1002 секции электровозов, сообщают в пресс-службе минэкономики Бурятии.
Объём отгруженной продукции в сфере добычи полезных ископаемых вырос на 25,3 % - до 35,3 млрд. рублей.
В целом объем федерального финансирования составил 17,2 млрд. рублей и вырос в 2,9 раза по сравнению с 2018 годом. В результате рост ВРП за 2019 год оценивается с ростом в 1,4 % к предыдущему году. В 2019 году в бюджет Республики Бурятия поступило 80,1 млрд. рублей, что на 23,6 % выше уровня прошлого года.
Бурятия лидирует по темпам роста промпроизводства в ДФО
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экономика, 06.02.2020
Основной вклад внесли обрабатывающие производства, Улан-Удэнский авиазавод и ЛВРЗ
Экономика, 06.02.2020
Никому не нужный объект находится на станции Медведчиково
Выставленная на продажу земля находится на Верхней Берёзовке
Коммунальщики хвалят «помощника» за функциональность
В 2020 году служба занятости республики продолжит обучать граждан предпенсионного возраста
Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке выступило с любопытной инициативой
Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на строительство
Объём легально вывезенного за границу леса снизился на 33%
Названа средняя сумма задолженности на одного человека в Бурятии
Экономика, 03.02.2020
С 1 февраля увеличились некоторые выплаты федеральным льготникам и «похоронные» пенсионерам
Объем платных услуг населению за 2019 год по сравнению с 2018 годом уменьшился на 5 %
Бурятстат назвал этот показатель за 2019 года
Дорога пойдёт в обход посёлков Чистые ключи и Моты
Экономика, 29.01.2020
На душу населения оборот розничной торговли составил 189 тыс. рублей
Экономика, 28.01.2020
Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат может получить новый статус