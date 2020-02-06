Бурятия лидирует по темпам роста промпроизводства в ДФО

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

Основной вклад внесли обрабатывающие производства, Улан-Удэнский авиазавод и ЛВРЗ



По итогам 2019 года Бурятия стала лидером по темпам роста промышленного производства в Дальневосточном федеральном округе и вошла в топ-5 регионов с наилучшими результатами по России.



Промышленными предприятиями произведено продукции на 14,1 % выше уровня прошлого года. Основной вклад внесли обрабатывающие производства, плюс 21,9 % к уровню 2018 года.



Флагман промышленности - Улан-Удэнский авиационный завод произвёл продукции на сумму свыше 35 млрд. руб., что на 10 % больше уровня 2018 года.



В прошлом году исторический максимум установил Улан-Удэнский ЛВРЗ - отремонтировано 1002 секции электровозов, сообщают в пресс-службе минэкономики Бурятии.



Объём отгруженной продукции в сфере добычи полезных ископаемых вырос на 25,3 % - до 35,3 млрд. рублей.



В целом объем федерального финансирования составил 17,2 млрд. рублей и вырос в 2,9 раза по сравнению с 2018 годом. В результате рост ВРП за 2019 год оценивается с ростом в 1,4 % к предыдущему году. В 2019 году в бюджет Республики Бурятия поступило 80,1 млрд. рублей, что на 23,6 % выше уровня прошлого года.







