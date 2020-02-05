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Власти Улан-Удэ прикупили всесезонный автогрейдер

Власти Улан-Удэ прикупили всесезонный автогрейдер
Экономика, 
Коммунальщики хвалят «помощника» за функциональность

Автопарк техники комитета городского хозяйства Улан-Удэ пополнился автогрейдером ДЗ 98. Техника применяется для строительных и дорожных работ, к ним относятся: оборудование насыпей, рыхление и разработка грунта, коммунальное строительство, снегоуборочные работы.

Коммунальщики отмечают, что одним из преимуществ этой техники будет возможность применять различное навесное оборудование: рыхлитель переднего или заднего расположения, бульдозерный и грейдерный отвал. В частности, для уборки снега применяется отвал, который меняет положение, что даёт возможность сдвигать снег в одну из сторон, образуя снежный вал. Также грейдер делает необходимые разрывы в собранных валах снега на перекрёстках, у остановок общественного транспорта, подъездах к зданиям и домам.

Грейдер прост в управлении, достаточно манёвренный, несмотря на внушительную массу, около 20 тонн. Способен выполнять разные виды работ, как зимние, так и летние. В частности, рассчитан на работу при температурном режиме от - 50 до +50 градусов.

Техника собирается на заводе в Челябинске. В комбинате по благоустройству два таких «помощника». В целом в парке коммунальной техники восемь автогрейдеров.
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