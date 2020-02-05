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В Бурятии обучат 400 человек старше 50 лет

В Бурятии обучат 400 человек старше 50 лет
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
В 2020 году служба занятости республики продолжит обучать граждан предпенсионного возраста

В 2020 году служба занятости Бурятии продолжит обучать граждан предпенсионного возраста в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Профессиональное обучение и переобучение пройдут 400 человек старше 50 лет.

- Категория обучаемых расширяется, что позволит направлять на профессиональную подготовку и переподготовку не только предпенсионеров, но и всех граждан старше 50 лет, в том числе пенсионеров. Обучение будет проводиться с целью сохранения рабочего места или трудоустройства гражданина, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

В 2019 году было организовано обучение граждан предпенсионного возраста. Планировалось обучить 334 гражданина, за три года - порядка 1200 человек. Но на выделенные финансовые средства органы службы занятости эффективно направили на обучение всех желающих граждан учиться и профессиональную переподготовку, повышение квалификации прошли 720 предпенсионеров.

Для участия в программе необходимо обратиться в ближайший Центр занятости населения по месту жительства.


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