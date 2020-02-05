В Бурятии обучат 400 человек старше 50 лет

В 2020 году служба занятости республики продолжит обучать граждан предпенсионного возраста



В 2020 году служба занятости Бурятии продолжит обучать граждан предпенсионного возраста в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Профессиональное обучение и переобучение пройдут 400 человек старше 50 лет.



- Категория обучаемых расширяется, что позволит направлять на профессиональную подготовку и переподготовку не только предпенсионеров, но и всех граждан старше 50 лет, в том числе пенсионеров. Обучение будет проводиться с целью сохранения рабочего места или трудоустройства гражданина, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



В 2019 году было организовано обучение граждан предпенсионного возраста. Планировалось обучить 334 гражданина, за три года - порядка 1200 человек. Но на выделенные финансовые средства органы службы занятости эффективно направили на обучение всех желающих граждан учиться и профессиональную переподготовку, повышение квалификации прошли 720 предпенсионеров.



Для участия в программе необходимо обратиться в ближайший Центр занятости населения по месту жительства.





