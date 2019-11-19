Комплексы фотовидеофиксации нарушений появились в четырёх района и в Улан-Удэ
На федеральных трассах Бурятии установили 11 комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Байкал».
Автоматические системы установлены на федеральных автодорогах в Кабанском, Прибайкальском, Селенгинском, Иволгинском районах Бурятии и в Советском районе Улан-Удэ.
Современное оборудование установлено на федеральных автодорогах Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита и А-340 Улан-Удэ – Кяхта – граница с Монголией. Камеры появились «в рамках реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и снижения аварийности», отмечают в Упрдор «Южный Байкал».
Автоматические комплексы размещены в населённых пунктах, вблизи автобусных остановок, пешеходных переходов и общеобразовательных учреждений. В Кабанском районе будут работать два комплекса, в Прибайкальском – два, в Селенгинском – один, в Иволгинском – четыре, в Советском районе Улан-Удэ - два.
Новое оборудование фиксирует нарушения скоростного режима, выезд на полосу, предназначенную для встречного движения и для маршрутных транспортных средств.
Как сообщал «Байкал-Daily», в июле сообщалось, что благодаря камерам с водителей взыскали штрафы на сумму более 63 млн. рублей.
В 2018 году водитель разогнался до 210 км/ч перед камерой.
На федеральных трассах Бурятии установили ещё 11 камер
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