 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 Ноября

18 Ноября

Популярное

На федеральных трассах Бурятии установили ещё 11 камер

На федеральных трассах Бурятии установили ещё 11 камер
Экономика, 
Комплексы фотовидеофиксации нарушений появились в четырёх района и в Улан-Удэ

На федеральных трассах Бурятии установили 11 комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Байкал».

Автоматические системы установлены на федеральных автодорогах в Кабанском, Прибайкальском, Селенгинском, Иволгинском районах Бурятии и в Советском районе Улан-Удэ.

Современное оборудование установлено на федеральных автодорогах Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита и А-340 Улан-Удэ – Кяхта – граница с Монголией. Камеры появились «в рамках реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и снижения аварийности», отмечают в Упрдор «Южный Байкал».

Автоматические комплексы размещены в населённых пунктах, вблизи автобусных остановок, пешеходных переходов и общеобразовательных учреждений. В Кабанском районе будут работать два комплекса, в Прибайкальском – два, в Селенгинском – один, в Иволгинском – четыре, в Советском районе Улан-Удэ - два.

Новое оборудование фиксирует нарушения скоростного режима, выезд на полосу, предназначенную для встречного движения и для маршрутных транспортных средств.

Как сообщал «Байкал-Daily», в июле сообщалось, что благодаря камерам с водителей взыскали штрафы на сумму более 63 млн. рублей.

В 2018 году водитель разогнался до 210 км/ч перед камерой.
федеральная трасса камеры фиксации
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

На федеральных трассах Бурятии установили ещё 11 камер
На федеральных трассах Бурятии установили ещё 11 камер
Экономика, 19.11.2019
Комплексы фотовидеофиксации нарушений появились в четырёх района и в Улан-Удэ
В Улан-Удэ решат, как защитить город от наводнения
В Улан-Удэ решат, как защитить город от наводнения
Экономика, 19.11.2019
В зоне затопления проживают около 48 тысяч человек
В 2020 году на отдых детей в Бурятии дадут на 30 млн больше
В 2020 году на отдых детей в Бурятии дадут на 30 млн больше
Экономика, 19.11.2019
В республике подвели итоги детского отдыха за текущий год
Бурятия попала в пятёрку регионов с самой дешёвой арендой домов
Бурятия попала в пятёрку регионов с самой дешёвой арендой домов
Экономика, 18.11.2019
Специалисты подсчитали среднюю арендную ставку за дом в Бурятии
В Бурятии выделят полмиллиарда на ликвидацию экологического ущерба Байкалу
В Бурятии выделят полмиллиарда на ликвидацию экологического ущерба Байкалу
Экономика, 18.11.2019
Деньги направят на продолжение уже начатых работ по восстановлению площади, подвергшейся экстремальному загрязнению
В Бурятии селу, оставшемуся без воды, нужен миллион рублей
В Бурятии селу, оставшемуся без воды, нужен миллион рублей
Экономика, 18.11.2019
Деньги выделят из фонда непредвиденных расходов правительства Бурятии
В 26 детских школ искусств Бурятии поступят новые пианино
В 26 детских школ искусств Бурятии поступят новые пианино
Экономика, 14.11.2019
Пианино поставит фабрика «Тульская гармонь»
Иркутск протянет водопровод из Байкала
Иркутск протянет водопровод из Байкала
Экономика, 14.11.2019
В Листвянке построят водозабор для снабжения Иркутска и области байкальской водой
В пригороде Улан-Удэ отремонтировали 14 км федеральной трассы
В пригороде Улан-Удэ отремонтировали 14 км федеральной трассы
Экономика, 13.11.2019
Работы велись в границах сёл Сотниково и Ошурково Иволгинского района Бурятии
Крематорий в Улан-Удэ появится в 2020 году
Крематорий в Улан-Удэ появится в 2020 году
Экономика, 13.11.2019
Изначально крематорий планировали достроить уже этой осенью
Финансирование Бурятии увеличат на 2,6 миллиарда
Финансирование Бурятии увеличат на 2,6 миллиарда
Экономика, 13.11.2019
Увеличение объёма федеральных дотаций позволит учесть потребности районов
Алексей Цыденов: «Работа над самолётом «Байкал» продолжается»
Алексей Цыденов: «Работа над самолётом «Байкал» продолжается»
Экономика, 13.11.2019
Самолёт «Байкал» перекомпоновали на российские комплектующие
В Иркутске отремонтировали 30 км дорог
В Иркутске отремонтировали 30 км дорог
Экономика, 11.11.2019
Завершены основные работы по ремонту дорог в Иркутске, запланированные на 2019 год
В Кижингинском районе Бурятии открыли дорогу, стадион и 3D-кинозал
В Кижингинском районе Бурятии открыли дорогу, стадион и 3D-кинозал
Экономика, 11.11.2019
В субботу, 9 ноября, с рабочим визитом Кижингинский район посетил глава Бурятии Алексей Цыденов

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^