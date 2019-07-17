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В Бурятии благодаря камерам насобирали 63 миллиона рублей

В Бурятии благодаря камерам насобирали 63 миллиона рублей
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Всего на дорогах Бурятии находится 233 комплекса фото- и видеофиксации нарушений

С начала года на дорогах Бурятии камеры выявили свыше 121 тысячи нарушений правил дорожного движения. С нарушителей взысканы штрафы на сумму более 63 млн. рублей. На 35% увеличилось количество постановлений, направленных в службу судебных приставов для принудительного взыскания – с 34,5 тысячи до 46,7. Об этом сообщает сегодня пресс-служба МВД по Бурятии.

Основная масса нарушений регистрируется стационарными комплексами фотовидеофиксации – их в Бурятии 205. Передвижными системами зафиксировано свыше 10,5 тысячи нарушений.

При этом практически 60% от общего количества нарушений фиксируется в Улан-Удэ – около 80 тысяч.

- Как показал анализ, самым популярным видом нарушения остается превышение установленной скорости движения (нарушителям направлены около 80 тысяч постановлений). Далее идут нарушения по ст. 12.12 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика» – более 21,5 тысячи постановлений, на третьем месте – непредоставление преимущества пешеходам – свыше 9,5 тысячи нарушений, - сообщили в МВД по Бурятии.

На сегодня система фото-видеофиксации включает в себя 233 комплекса (в том числе 66 - в Улан-Удэ). На федеральных трассах установлено 40 комплексов СКАТ и СКАТ-РИФ: больше всего (27 комплексов) на трассе «Иркутск – Чита».

Как сообщал «Байкал-Daily», самые злостные нарушители ПДД в Бурятии ездят на «Камри» и «Лэнд Крузерах».

К слову, прошлым летом на федеральной трассе «Байкал» в Бурятии стояли муляжи камер. Настоящие были сняты и передислоцированы на дороги регионального значения. Об этом автомобилисты узнали лишь осенью, когда камеры вернулись на своё место.


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