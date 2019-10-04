В соседних городах стоимость дизельного топлива не изменилась
За прошедшую неделю в Улан-Удэ повысилась стоимость бензина марки АИ-92 на 0,05 руб. или 0,1 %, АИ-95 на 0,08 руб. или 0,2 %, АИ-98 на 0,09 руб. или 0,2 % и дизельного топлива на 0,01 руб. или 0,1 %. Об этом сообщает мэрия Улан-Удэ.
В Чите повысилась стоимость бензина марки АИ-92 на 0,02 руб. или 0,1 %, АИ-95 на 0,01 руб. или 0,1 % и АИ-98 на 0,02 руб. или 0,1 %. Стоимость дизельного топлива не изменилась.
В Иркутске повысилась стоимость бензина марки АИ-95 на 0,10 руб. или 0,2 % и АИ-98 на 0,11 руб. или 0,2 %. Стоимость бензина марки АИ-92 и дизельного топлива не изменилась.
В Улан-Удэ подорожали бензин и дизельное топливо
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В соседних городах стоимость дизельного топлива не изменилась
А огурцы подорожали почти на 15 рублей
Асфальт уложили кусками и неровно
Экономика, 03.10.2019
За два месяца 2019 года количество индивидуальных инвестиционных счетов на Дальнем Востоке увеличилось на четверть
Экономика, 03.10.2019
Сервис по поиску работы Superjob проанализировал зарплаты инженеров-энергетиков в 70 крупнейших городах России
Заменой восьмого пролетного строения завершился основной этап реконструкции железнодорожного моста через реку Селенга на участке Татаурово – Мостовой в Бурятии
На лыжно-биатлонном комплексе «Ангарский» ведется строительство второй очереди
Проезжую часть расширят с 7 до 8 метров
Деньги пойдут на создание Центра ядерной медицины и на капитальный ремонт 17 социальных объектов
Студенты смогут работать на новых 3D-принтерах и сканерах, станках, квадрокоптерах и другом оборудовании
Жители нескольких сёл этого района платят за электроэнергию в несколько раз больше установленного тарифа
Экономика, 30.09.2019
Переписчики будут ходить по домам с планшетами
Деньги пойдут на развитие местной социальной и инженерной инфраструктуры
Таких больных на учёте состоит 467 человек
Стоимость бензина растёт