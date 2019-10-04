В Улан-Удэ подорожали бензин и дизельное топливо

В соседних городах стоимость дизельного топлива не изменилась



За прошедшую неделю в Улан-Удэ повысилась стоимость бензина марки АИ-92 на 0,05 руб. или 0,1 %, АИ-95 на 0,08 руб. или 0,2 %, АИ-98 на 0,09 руб. или 0,2 % и дизельного топлива на 0,01 руб. или 0,1 %. Об этом сообщает мэрия Улан-Удэ.



В Чите повысилась стоимость бензина марки АИ-92 на 0,02 руб. или 0,1 %, АИ-95 на 0,01 руб. или 0,1 % и АИ-98 на 0,02 руб. или 0,1 %. Стоимость дизельного топлива не изменилась.



В Иркутске повысилась стоимость бензина марки АИ-95 на 0,10 руб. или 0,2 % и АИ-98 на 0,11 руб. или 0,2 %. Стоимость бензина марки АИ-92 и дизельного топлива не изменилась.

