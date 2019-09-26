Стимулирующие выплаты учителям и врачам на Дальнем Востоке обещают увеличить

Дополнительные выплаты для привлечения молодых специалистов начнут действовать в следующем году
Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 декабря этого года увеличить выплаты для врачей и учителей в Дальневосточном федеральном округе в рамках программ «Земский доктор» и «Сельский учитель» в два раза, поручение опубликовано на сайте Кремля.
- Обеспечить введение дополнительного повышающего коэффициента к единовременным компенсационным выплатам участникам программ «Земский доктор» и «Земский учитель», прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа, исходя из увеличения размера указанных выплат до 200 процентов, - говорится в перечне поручений.
Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр России Дмитрий Медведев, министр здравоохранения России Вероника Скворцова, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, срок выполнения поручений - 1 декабря.
Путин в начале сентября на Восточном экономическом форуме заявил, что общероссийские программы «Земский доктор» и «Сельский учитель» необходимо адаптировать к условиям Дальнего Востока, увеличив их по сравнению с существующими сегодня по стране в целом. Позже Вероника Скворцова сообщила, что дополнительные выплаты для привлечения молодых специалистов в отделенные и труднодоступные регионы страны к данным программам начнут действовать в стране уже в следующем году.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Восточном экономическом форуме приняла участие и делегация из Бурятии.
Глава Бурятии Алексей Цыденов принял участие в сессии «Здравоохранение и фармацевтика: возможности сотрудничества», где обсуждалось развитие деловых связей в сфере медицины.
Глава Бурятии презентовал потенциал республики в данной сфере, в частности, реализующиеся проекты в сфере биофармацевтики и биомедицины. Это Центр восточной медицины, который 30 лет объединяет современную и традиционную медицину и производит фитопрепараты. Также различные виды чаев из трав Бурятии изготавливает ряд компаний.
В 2019 году в республике ООО «Шэнэскин» открыло производство экономичного, неприхотливого в хранении по сравнению с подобными продуктами аналога «живой» кожи NovoSkin, предназначенного для лечения заболеваний, связанных с поражением кожных покровов. Также весной текущего года зарегистрирован разработанный бурятской компанией «ДРД» (DRD Biotech) первый в мире лабораторный тест для диагностики хронической ишемии мозга человека, то есть выявления пациентов с риском инсульта.
- Первым регионом внедрения станет Республика Бурятия. Первоочередная задача – это включение теста в медицинскую практику в России, а затем продвижение на зарубежные рынки, - заявил Алексей Цыденов.
Стимулирующие выплаты учителям и врачам на Дальнем Востоке обещают увеличить
Экономика, Фото:
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