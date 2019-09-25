В Бурятии завоёвывают популярность венгерские свинки

Свиньи венгерской породы могут пастись, как овцы
В Бурятии всё большую популярность завоевывает венгерская порода свиней мангалица. Об этом сообщил руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Бурятии Намжил Мардваев.
- Они отличаются густым шерстяным покровом и тем, что могут пастись натурально, как овцы. В их рационе значительную часть могут занимать травы и сено, что в некоторых местах, где есть условия и можно попросту пасти, очень актуально. Этих свинок могут держать многие, кто живут в небольших деревеньках, на стоянка, гуртах и т. д. Прямо почти полуномадное свиноводство возможно, - пояснил Мардваев.
- Да и с виду эти свинки очень необычные и даже забавные, - добавил он, поделившись парой видео.
Как сообщал «Байкал-Daily», в последние годы в сельском хозяйстве Бурятии наибольший рост показывает именно свиноводство
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Свиньи венгерской породы могут пастись, как овцы
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