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В Бурятии значительно выросло поголовье свиней

В Бурятии значительно выросло поголовье свиней
Экономика,  Фото:pixabay.com
Выросло поголовье крупного рогатого скота

Бурятстат представил итоги сельскохозяйственной переписи, прошедшей в 2016 году. По сравнению с аналогичным мероприятием 2006 года, произошли изменения по поголовью крупного рогатого скота молочного и мясного направления. Поголовье мясного крупного рогатого скота увеличилось в 4,2 раза при том, что молочного скота стало на 29,5 % меньше, сообщает Бурятстат.



- По категориям хозяйств сельскохозяйственные организации существенно нарастили свой удельный вес в поголовье свиней с 35 % до 71 %. Произошло увеличение в поголовье птицы и крупного рогатого скота, соответственно на 8 и 2 процентных пункта, снизили в поголовье овец и коз с 50 % до 27 %. Фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели увеличили свою долю в поголовье крупного рогатого скота с 7 до 13 %, овец и коз с 7 до 31 %, лошадей с 13 до 20 %. Хозяйства населения снизили свою долю в поголовье всех видов скота, за исключением лошадей, - уточнили в Бурятстате.

Основное поголовье скота от 42 до 72 % по видам содержится в хозяйствах населения, а из него от 92 до 98 % в личных подсобных хозяйствах. Но в то же время только одна треть личных подсобных хозяйств занималась разведением крупного рогатого скота.

Основное стадо свиней выращивается в сельскохозяйственных организациях (71 %).

свиноводство сельское хозяйство
 
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