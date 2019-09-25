В Бурятии одни из самых дешёвых дач в России

Бурятия вошла в число регионов с самыми дешёвыми дачами. В рейтинге по стоимости дач республика занимает среди 70 регионов 66 место. Исследование представил федеральный портал «Мир квартир».
В Бурятии дача стоит в среднем более 491 тысячи рублей. Прирост средней цены за лето составил 3,1%, подсчитали аналитики портала «Мир квартир». В мае этого года средний бюджет покупки составлял около 475 тысяч рублей.
С дешёвыми регионами также не произошло больших перемен.
Как и в мае, самые доступные дачи в стране - в Ивановской и Кировской областях, стоят они в среднем около 430 тысяч рублей.
- На этот раз в цене существенно прибавили только южные регионы, что неудивительно – высокий сезон. Дачи в Крыму подорожали на 9,7%, в Севастополе – на 7,7%, в Краснодарском крае – на 7%, в Белгородской области – на 6,5%, в Астраханской – на 5,8%. В некоторых регионах летние домики выросли в цене, потому что отыграли обратно падение за предыдущий период. Это касается Владимирской области, республик Коми и Бурятия, Псковской, Оренбургской, Воронежской и Брянской областей и других, - отмечают эксперты «Мира квартир».
Среди регионов, где дачи заметно подешевели – Удмуртия (–11,7%), Чувашия (–9,8%), Мордовия (–9,3%), Еврейская АО (–6,1%), Северная Осетия (–5,8%), Забайкальский край (–5%) и Амурская область (–4,8%).
- На цены повлияла в первую очередь «дачная реформа», увеличившая стоимость содержания «домиков на 6 сотках». Не последнюю роль сыграло и холодное лето, выдавшееся в этом году – оно явно остудило энтузиазм потребителей, – прокомментировал ситуацию эксперт.
Средняя российская дача, согласно данным портала, стоит 1,25 млн рублей.