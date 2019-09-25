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В Бурятии одни из самых дешёвых дач в России

В Бурятии одни из самых дешёвых дач в России
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Исследователи подсчитали среднюю стоимость дачи в Бурятии

Бурятия вошла в число регионов с самыми дешёвыми дачами. В рейтинге по стоимости дач республика занимает среди 70 регионов 66 место. Исследование представил федеральный портал «Мир квартир».

В Бурятии дача стоит в среднем более 491 тысячи рублей. Прирост средней цены за лето составил 3,1%, подсчитали аналитики портала «Мир квартир». В мае этого года средний бюджет покупки составлял около 475 тысяч рублей.

В целом в России пятёрка регионов с самыми дорогими дачами за лето не изменилась, но Крым с Севастополем благодаря сезонному росту цен обогнали Северную столицу. Однако Москва, где средняя дача стоит почти 7 млн рублей, и Московская область (чуть менее 5 млн) по-прежнему возглавляют рейтинг.

С дешёвыми регионами также не произошло больших перемен.

Как и в мае, самые доступные дачи в стране - в Ивановской и Кировской областях, стоят они в среднем около 430 тысяч рублей.

- На этот раз в цене существенно прибавили только южные регионы, что неудивительно – высокий сезон. Дачи в Крыму подорожали на 9,7%, в Севастополе – на 7,7%, в Краснодарском крае – на 7%, в Белгородской области – на 6,5%, в Астраханской – на 5,8%. В некоторых регионах летние домики выросли в цене, потому что отыграли обратно падение за предыдущий период. Это касается Владимирской области, республик Коми и Бурятия, Псковской, Оренбургской, Воронежской и Брянской областей и других, - отмечают эксперты «Мира квартир».

Среди регионов, где дачи заметно подешевели – Удмуртия (–11,7%), Чувашия (–9,8%), Мордовия (–9,3%), Еврейская АО (–6,1%), Северная Осетия (–5,8%), Забайкальский край (–5%) и Амурская область (–4,8%).

- На цены повлияла в первую очередь «дачная реформа», увеличившая стоимость содержания «домиков на 6 сотках». Не последнюю роль сыграло и холодное лето, выдавшееся в этом году – оно явно остудило энтузиазм потребителей, – прокомментировал ситуацию эксперт.

Средняя российская дача, согласно данным портала, стоит 1,25 млн рублей.


дачи рейтинг
 
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