Бурятия заранее закупает технику для тушения лесных пожаров

Новая лесопожарная техника поможет более оперативно тушить лесные пожары в республике



Второй этап закупки новой лесопожарной техники в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» в Бурятии был запланирован на начало 2020 года. Но Рослесхоз принял решение о более раннем выделении финансирования. Лесхозам Бурятии уже выделено более 105 миллионов рублей из федерального бюджета, сообщили в пресс-службе правительстве республики.



На выделенные деньги планируется закупить 23 единицы техники: вахтовки, бульдозеры, лесопожарные тракторы, трейлеры и тягачи.



Они будут направлены в первую очередь в лесхозы, где есть острая нехватка техники – Бичурский, Верхне-Баргузинский, Джидинский, Заиграевский, Иволгинский, Селенгинский и Хандагатайский лесхозы и Забайкальскую базу авиационной охраны лесов. Сейчас идёт подготовка всей необходимой конкурсной документации для проведения аукционов.



Первый этап получения новой техники в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» в Бурятии уже подошёл к концу – лесхозы получили 33 единицы лесопожарной техники, закупили 10 единиц навесного оборудования и специальное оборудование для парашютистов.



- Техника необходима для локализации и ликвидации лесных пожаров. Мы уже используем новую технику, которую получили в этом году в рамках проекта «Сохранение лесов», для тушения лесных пожаров. Конечно, она играет немаловажную роль в прохождении пожароопасного сезона, - сообщил заместитель председателя правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской.



На сегодняшний день оперативность тушения лесных пожаров в первые сутки составляет более 86%.



За пять лет в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» в Бурятию поступит лесопожарная техника на общую сумму в 700 млн рублей.



12 национальных проектов, действующие до 2024 года, разработаны и утверждены во исполнение «майского» указа Владимира Путина.



