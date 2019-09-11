В Бурятии назвали самые высокооплачиваемые вакансии

Около 13 тысяч вакантных рабочих мест заявлено работодателями Бурятии в органы службы занятости населения



79 % - это вакансии постоянного характера, 21 % - вакансии временного характера, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Большая часть вакансий приходится на городскую местность (более 8000 рабочих мест). На сельском рынке труда в основном это вакансии, предназначенные для организации и проведения общественных работ, связанные с неквалифицированным трудом, рассчитанные на временные работы.



В городской местности отмечается стабильный рост потребности в работниках сферы строительства таких как, бетонщики, каменщики, маляры, облицовщики, штукатуры, электрики.



- Открытие новых торговых центров позволили повысить потребность работодателей на продавцов, торговых представителей, агентов и товароведов, - поясняют в республиканском агентстве занятости.



Как в городах, так и в районах республики постоянно требуются врачи, учителя, воспитатели, бухгалтера, водители автомобилей различных категорий.



Заработная плата по заявленным вакансиям республики представлена в пределах от 16 до 100 тыс. рублей.



Наиболее высокооплачиваемые вакантные рабочие места представлены по профессиям – начальник участка в добывающей отрасли, машинист бульдозера, проходчик, заведующий столовой, сотрудник полиции.



Вакансии с небольшой заработной платой предлагаются работодателями по следующим профессиям – пекарь, маляр, младший воспитатель, сторож (вахтер), уборщик производственных и служебных помещений.









