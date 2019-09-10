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В Бурятии подорожает патент для иностранных работников

В Бурятии подорожает патент для иностранных работников
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Количество патентов, выдаваемых иностранным гражданам, ежегодно увеличивается

С 1 января 2020 года стоимость патента для иностранных работников в Бурятии увеличится. Изменения в закон республики были приняты накануне на сессии Народного Хурала.

Согласно федеральному закону, работающий иностранный гражданин ежемесячно платит по патенту. По данным МВД по Бурятии, количество патентов, выданных иностранным гражданам, прибывшим в Россию в порядке, не требующем получение визы, ежегодно увеличивается. Так, в 2016 году выдано 1803 патента, в 2017 году – 2320 патентов, в 2018 году - 2852 патента.

«Обеспечение принципа приоритетности трудоустройства местного населения, увеличения доходной базы республиканского бюджета – цель внесенного законопроекта», - сообщалось на сессии парламента.

В итоге стоимость патента с 1 января 2020 года составит 6060 рублей.
патент
 
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