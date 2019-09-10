В Бурятии подорожает патент для иностранных работников

Количество патентов, выдаваемых иностранным гражданам, ежегодно увеличивается



С 1 января 2020 года стоимость патента для иностранных работников в Бурятии увеличится. Изменения в закон республики были приняты накануне на сессии Народного Хурала.



Согласно федеральному закону, работающий иностранный гражданин ежемесячно платит по патенту. По данным МВД по Бурятии, количество патентов, выданных иностранным гражданам, прибывшим в Россию в порядке, не требующем получение визы, ежегодно увеличивается. Так, в 2016 году выдано 1803 патента, в 2017 году – 2320 патентов, в 2018 году - 2852 патента.



«Обеспечение принципа приоритетности трудоустройства местного населения, увеличения доходной базы республиканского бюджета – цель внесенного законопроекта», - сообщалось на сессии парламента.



В итоге стоимость патента с 1 января 2020 года составит 6060 рублей.

