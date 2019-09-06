На поиски новых месторождений в Бурятии выделили 800 миллионов

«У нас практически не осталось месторождений, поставленных на запас по полезным ископаемым», - сказал глава Бурятии



5 сентября на Восточном экономическом форуме между правительством Бурятии и Росгеологией было подписано соглашение, которое предусматривает увеличение объёмов поисковых работ в республике.



- У нас практически не осталось месторождений, поставленных на запас по полезным ископаемым. По твёрдым, в первую очередь: золото, флюорит, медь, цинк, железо, свинец, вольфрам, молибден. Все наиболее экономически привлекательные с подтверждёнными большими запасами у нас так или иначе находятся в распределённом фонде. Нужно вести дополнительные поисковые работы для того, чтобы подтверждать дополнительные ресурсы, ставить их на баланс и иметь возможность привлекать дополнительных инвесторов, создавать новые возможности для республики, для жителей республики, - прокомментировал глава Бурятии Алексей Цыденов.



В рамках соглашения Росгеология подтвердила увеличение финансирования до 800 млн рублей именно на поисковые работы по республике.

