Роструд назвал отрасли с самыми высокими зарплатами

В списке есть, к примеру электрогазосварщики



Наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц предлагают в сферах производства, транспорта, строительства, недвижимости и добывающей промышленности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роструда.



Так, на высокую зарплату могут рассчитывать машинисты бульдозера, маркшейдеры, водители грузового транспорта, механики по ремонту транспорта, инженеры, электрогазосварщики, прорабы, начальники участков в строительстве.



При этом нередко за работу предлагают до 300-400 тысяч рублей, например, пилотам и капитанам. Машинистам горных выемочных машин обещают зарплату в 200 тысяч рублей, уточняет РИА Новости.





