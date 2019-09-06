В списке есть, к примеру электрогазосварщики
Наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц предлагают в сферах производства, транспорта, строительства, недвижимости и добывающей промышленности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роструда.
Так, на высокую зарплату могут рассчитывать машинисты бульдозера, маркшейдеры, водители грузового транспорта, механики по ремонту транспорта, инженеры, электрогазосварщики, прорабы, начальники участков в строительстве.
При этом нередко за работу предлагают до 300-400 тысяч рублей, например, пилотам и капитанам. Машинистам горных выемочных машин обещают зарплату в 200 тысяч рублей, уточняет РИА Новости.
Роструд назвал отрасли с самыми высокими зарплатами
Экономика, Фото:
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