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Роструд назвал отрасли с самыми высокими зарплатами

Роструд назвал отрасли с самыми высокими зарплатами
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
В списке есть, к примеру электрогазосварщики

Наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц предлагают в сферах производства, транспорта, строительства, недвижимости и добывающей промышленности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роструда.

Так, на высокую зарплату могут рассчитывать машинисты бульдозера, маркшейдеры, водители грузового транспорта, механики по ремонту транспорта, инженеры, электрогазосварщики, прорабы, начальники участков в строительстве.

При этом нередко за работу предлагают до 300-400 тысяч рублей, например, пилотам и капитанам. Машинистам горных выемочных машин обещают зарплату в 200 тысяч рублей, уточняет РИА Новости.


Роструд заработная плата
 
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