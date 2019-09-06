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HeadHunter: 40% жителей Бурятии ищут работу не по специальности

HeadHunter: 40% жителей Бурятии ищут работу не по специальности
Экономика,  Фото:pixabay.com
Больше всего недовольных качеством высшего образования в сфере гостеприимства, среди журналистов и в IT

В Бурятии 70% соискателей с высшим образованием, сообщает служба исследования HeadHunter. При этом, по данным опроса HeadHunter, 41% из них работают не по специальности. Больше всего таких соискателей в сфере «Продажи», «Административный персонал» и «Управление персоналом, тренинги».

Среди соискателей с высшим образованием, не работающих по специальности, 54% пытались работать по специальности, но затем бросили: выше всего эта доля в транспортной сфере (73%) и в производстве (62%). Чаще всего переставали работать по специальности из-за низкой зарплаты (45%). По той же причине 37% соискателей с высшим образованием даже не начинали работать по специальности. Смутные перспективы карьерного роста смущали по 30% и тех, кто пытался, и тех, кто не пытался работать по специальности.

Больше всего тех, кто доволен качеством полученного образования, среди топ-менеджеров, в транспортно-логистической сфере и в юриспруденции. А вот меньше всего таких соискателей среди кандидатов сфер «Туризм, гостиницы, рестораны» (32%), «Искусство, развлечения, масс-медиа» (30%) и «Информационные технологии» (30%).

Интересно, что среди специалистов, которые ещё находятся в процессе обучения, 21% уже не уверены, что когда-либо будут работать по специальности. Больше всего соискателей с таким настроем в сфере гостеприимства («Туризм, гостиницы, рестораны»), среди административного персонала и в продажах.

В последние годы среди соискателей постоянно растёт доля обладателей диплома о средне-специальном образовании, сегодня в Бурятии таких кандидатов 16%. Почему многие из них решили не получать диплом о высшем образовании? 45% уверены, что высшее образование не гарантирует трудоустройства, а 44% считают, что это пустая трата времени, так как всему можно научиться на работе. 15% ответили, что в техникуме учиться выгоднее, а 11% хотят открыть свой бизнес, для которого, по их мнению, высшее образование совершенно не нужно.

- В последние годы не только среди соискателей, но и среди работодателей всё больше тех, кто лояльно относится к отсутствию диплома о высшем образовании, тем более, что не всегда он реально необходим. Например, в Бурятии сегодня наиболее охотно возьмут на работу специалиста со средне-специальным образованием в компании розничной торговли, финансового сектора и товаров народного потребления. Что касается количества таких предложений, то за два года вакансий для специалистов со средне-специальным образованием стало в два раза больше, - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter СФО.

работа
 
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