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Бурятия, возможно, потеряет прямую авиасвязь с Хайнанем

Бурятия, возможно, потеряет прямую авиасвязь с Хайнанем
Экономика,  Фото:pixabay.com
В таком случае жителям Бурятии придётся летать на популярный курорт из Иркутска или Читы

Единственный чартерный рейс по маршруту Улан-Удэ – Санья, (остров Хайнань, КНР) могут отменить с начала ноября 2019 года.

- Полётная программа из Улан-Удэ будет осуществляться до конца октября. На зимний период вылеты не будут продлеваться, - сообщили «Байкал-Daily» представители туроператора «Русь-Тур».

Также в турагентстве пояснили, что, возможно, с появлением новой полётной программы рейсы на остров появятся, но точной информации пока нет.

С начала ноября, как раз тогда, когда на острове Хайнань начинается «золотой сезон», жителям Бурятии придётся бронировать туры с вылетом из Иркутска или Читы.

Китайский остров Хайнань очень популярен среди туристов из Бурятии. Хайнань с 1 мая прошлого года ввёл безвизовый режим для туристов 59 стран мира, включая Россию. Безвизовый въезд касается групп и индивидуальных туристов, которые приезжают на остров через туристические агентства. 

В прошлом году аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг самых популярных зарубежных пляжных направлений, по его данным, первое место получил тропический остров Хайнань с 284 тысячами российских туристов в 2017 году. 

За десять месяцев 2018 года остров посетили 193,9 тысячи российских туристов, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-губернатора провинции Хайнань Мао Чаофэна.

Справка:

Хайнань — визитная карточка Китая, он привлекает множество российских туристов. Власти Китая планируют превратить островную провинцию Санья к 2025 году во влиятельный международный центр туризма и потребления, а уже к 2035 году — в международный центр туризма и потребления глобального масштаба и значимости.

В настоящее время в Санья формировано 10 направлений туризма, включая морской туризм, культурный туризм, туризм с целью посещения выставок, эко-туризм и другие. Впоследние годы количество российских туристов, посещающих Санья, остается относительно стабильным. Россия занимает первое место на рынке въездного туризма Санья. С началом реализации безвизовой политики в отношении граждан 59 стран, стабильным восстановлением российской экономики, непрерывным обогащением туристических программ и постоянным улучшением условий для путешествий, в провинции Хайнань надеяться на увеличение в 2019 году количества российских туристов в Санья на 20% - 25%.

туризм
 
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