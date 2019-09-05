Бурятия, возможно, потеряет прямую авиасвязь с Хайнанем

В таком случае жителям Бурятии придётся летать на популярный курорт из Иркутска или Читы
Единственный чартерный рейс по маршруту Улан-Удэ – Санья, (остров Хайнань, КНР) могут отменить с начала ноября 2019 года.
- Полётная программа из Улан-Удэ будет осуществляться до конца октября. На зимний период вылеты не будут продлеваться, - сообщили «Байкал-Daily» представители туроператора «Русь-Тур».
Также в турагентстве пояснили, что, возможно, с появлением новой полётной программы рейсы на остров появятся, но точной информации пока нет.
С начала ноября, как раз тогда, когда на острове Хайнань начинается «золотой сезон», жителям Бурятии придётся бронировать туры с вылетом из Иркутска или Читы.
Китайский остров Хайнань очень популярен среди туристов из Бурятии. Хайнань с 1 мая прошлого года ввёл безвизовый режим для туристов 59 стран мира, включая Россию. Безвизовый въезд касается групп и индивидуальных туристов, которые приезжают на остров через туристические агентства.
В прошлом году аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг самых популярных зарубежных пляжных направлений, по его данным, первое место получил тропический остров Хайнань с 284 тысячами российских туристов в 2017 году.
За десять месяцев 2018 года остров посетили 193,9 тысячи российских туристов, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-губернатора провинции Хайнань Мао Чаофэна.
Справка:
Хайнань — визитная карточка Китая, он привлекает множество российских туристов. Власти Китая планируют превратить островную провинцию Санья к 2025 году во влиятельный международный центр туризма и потребления, а уже к 2035 году — в международный центр туризма и потребления глобального масштаба и значимости.
В настоящее время в Санья формировано 10 направлений туризма, включая морской туризм, культурный туризм, туризм с целью посещения выставок, эко-туризм и другие. Впоследние годы количество российских туристов, посещающих Санья, остается относительно стабильным. Россия занимает первое место на рынке въездного туризма Санья. С началом реализации безвизовой политики в отношении граждан 59 стран, стабильным восстановлением российской экономики, непрерывным обогащением туристических программ и постоянным улучшением условий для путешествий, в провинции Хайнань надеяться на увеличение в 2019 году количества российских туристов в Санья на 20% - 25%.
Бурятия, возможно, потеряет прямую авиасвязь с Хайнанем
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