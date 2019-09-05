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Улан-Удэнский авиазавод стал победителем премии «Экспортёр года»

Улан-Удэнский авиазавод стал победителем премии «Экспортёр года»
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Улан-Удэнский авиационный завод стал победителем двух номинаций всероссийской премии «Экспортёр года» по Дальневосточному федеральному округу

Авиазавод получил награды в номинации «Экспортёр года в сфере промышленности» в категории «крупный бизнес» и в номинации «Новая география». Вручение наград провёл Российский экспортный центр в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщает пресс-служба Улан-Удэнского авиазавода.

Статуэтки победителей получили 9 компаний более чем из 100 претендентов. Победители окружных этапов встретятся в финале всероссийского конкурса на соискание премии «Экспортёр года» в ноябре 2019 года в Москве на форуме «Сделано в России».

- Экспертный совет оценивал уровень экспортной активности, качество экспортных результатов, среди которых появление новых экспортных продуктов, расширение экспортной номенклатуры, участие предприятия в международных проектах и многое другое. Не случайно мы отмечены в номинации «новая география» - в составе холдинга «Вертолёты России» предприятие выходит на все новые экспортные рынки, – отметил управляющий директор АО «У-УАЗ» Леонид Белых.

Премия «Лучший российский экспортёр» была учреждена в 1998 году. С 2008 года проводится под эгидой министерства промышленности и торговли России в целях поддержки экспорта промышленной продукции, оказания содействия отечественному экспорту и создания механизмов его стимулирования, а также для выявления и поощрения «чемпионов» экспортной деятельности и продвижения лучшего опыта и практик в сфере международной торговли.

Улан-Удэнский авиазавод
 
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