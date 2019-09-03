Школу ушу в Улан-Удэ ждёт грандиозный ремонт

На реконструкцию школы ушу №18 «Золотой дракон» выделено более 61 миллиона рублей. За счёт этих средств будет увеличена площадь помещения, появится тренажёрный и спортивный зал. Проведённые работы оценил на месте глава Бурятии Алексей Цыденов и и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков, сообщает пресс-служба правительства республики.











Сейчас в школе занимается свыше 600 учащихся, после реконструкции посещаемость учреждения увеличится примерно в три раза.















