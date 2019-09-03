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Школу ушу в Улан-Удэ ждёт грандиозный ремонт

Школу ушу в Улан-Удэ ждёт грандиозный ремонт
Экономика,  Фото:пресс-служба правительства РБ
По словам президента федерации ушу Бурятии Игоря Марковца, «мечтать о таком зале они и не могли»

На реконструкцию школы ушу №18 «Золотой дракон» выделено более 61 миллиона рублей. За счёт этих средств будет увеличена площадь помещения, появится тренажёрный и спортивный зал. Проведённые работы оценил на месте глава Бурятии Алексей Цыденов и и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков, сообщает пресс-служба правительства республики.



Средства на реконструкцию поступили в рамках дальневосточной субсидии. За счёт этих средств планируется увеличение площадей здания до 1000 кв. м. По плану, на первом этаже разместится большой тренажёрный зал, на втором этаже – игровой спортивный зал. Кроме того, будет благоустроена территория школы.

В проекте учтены мероприятия по обеспечению доступности для маломобильных групп населения с установкой пандусов, устройством лифта, организацией подъездов к учреждению.

Сдача объекта планируется уже в конце декабря текущего года.

- Мечтать о таком зале мы даже и не могли. Дальневосточная субсидия позволила реализовать этот проект и сделать большой подарок для жителей микрорайона Восточный, - отметил президент федерации ушу Республики Бурятия Игорь Марковец.

Сейчас в школе занимается свыше 600 учащихся, после реконструкции посещаемость учреждения увеличится примерно в три раза.





Школа ушу Бурятии по праву считается одной из лучших в стране. Несколько лет назад основатель школы «Золотой дракон» Игорь Марковец, а также многократный чемпион мира Владимир Максимов получили национальную премию «Золотой пояс». Это высшая награда союза боевых искусств, получить которую спортсмен может лишь раз в жизни за исключительные заслуги.



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