В селе Бурятии не позаботились о пожарной безопасности

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в Бичурском районе Бурятии в сельском поселении Топкинское нарушали закон о пожарной безопасности.



- В соответствии с постановлением правительства Бурятии село Топка Бичурского района включено в перечень населённых пунктов республики, подверженных угрозе лесных пожаров, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



В нарушение законодательства о пожарной безопасности администрацией поселения не обеспечены противопожарные барьеры в виде противопожарного разрыва между населённым пунктом и лесным массивом.



Прокуратура направила иск о понуждении администрации сельского поселения обеспечить между лесом и построенными в селе зданиями противопожарный разрыв шириной не менее 30 метров.



Суд удовлетворил иск. Решение в законную силу не вступило

