 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 Августа

27 Августа

Популярное

В селе Бурятии не позаботились о пожарной безопасности

В селе Бурятии не позаботились о пожарной безопасности
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
В дело вмешалась прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, в Бичурском районе Бурятии в сельском поселении Топкинское нарушали закон о пожарной безопасности.

- В соответствии с постановлением правительства Бурятии село Топка Бичурского района включено в перечень населённых пунктов республики, подверженных угрозе лесных пожаров, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В нарушение законодательства о пожарной безопасности администрацией поселения не обеспечены противопожарные барьеры в виде противопожарного разрыва между населённым пунктом и лесным массивом.

Прокуратура направила иск о понуждении администрации сельского поселения обеспечить между лесом и построенными в селе зданиями противопожарный разрыв шириной не менее 30 метров.

Суд удовлетворил иск. Решение в законную силу не вступило
прокуратура пожарная безопасность
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии объяснили повышение зарплаты работникам госучреждений
В Бурятии объяснили повышение зарплаты работникам госучреждений
Экономика, 27.08.2019
Зарплаты работников республиканских учреждений образования, соцзащиты, здравоохранения, спорта и культуры вырастут на 4,3%
В Улан-Удэ начался завершающий этап реконструкции вокзала
В Улан-Удэ начался завершающий этап реконструкции вокзала
Экономика, 27.08.2019
В Улан-Удэ начался завершающий этап реконструкции вокзала
В Улан-Удэ отремонтировали 6,8 км тепловых сетей
В Улан-Удэ отремонтировали 6,8 км тепловых сетей
Экономика, 27.08.2019
Капремонт оставшихся участков завершится 1 сентября  
В Бурятии при проверке деклараций по НДС выявили расхождений больше чем на миллиард
В Бурятии при проверке деклараций по НДС выявили расхождений больше чем на миллиард
Экономика, 27.08.2019
Даже профессионал высокого класса не застрахован от ошибок. Профессия бухгалтера в этом смысле - не исключение. Но когда речь идет о налоговой дисциплине, цена ошибки может быть довольно высока
В России хотят увеличить МРОТ до 12 130 рублей
В России хотят увеличить МРОТ до 12 130 рублей
Экономика, 26.08.2019
Сейчас минимальный размер оплаты труда составляет 11 280 рублей
Мэрия Улан-Удэ закупает камеры видеофиксации нарушений
Мэрия Улан-Удэ закупает камеры видеофиксации нарушений
Экономика, 26.08.2019
Комплексы фото- и видео фиксации нарушений ПДД появятся в 9 местах в Улан-Удэ  
Бурятия вошла в число лидеров по просроченной задолженности населения
Бурятия вошла в число лидеров по просроченной задолженности населения
Экономика, 23.08.2019
Бурятия занимает 7 место в топ-10 регионов с наибольшим уровнем просроченной задолженности
На ВСЖД защищаются от опасных камней
На ВСЖД защищаются от опасных камней
Экономика, 23.08.2019
На Восточно-Сибирской железной дороге выполняют оборочные работы по обеспечению безопасного пропуска поездов на участках приближения к скальным откосам
В Иркутской области хотят увеличить прожиточный минимум пенсионера
В Иркутской области хотят увеличить прожиточный минимум пенсионера
Экономика, 23.08.2019
Из бюджета на это планируется потратить 3 миллиарда рублей
В Улан-Удэ фейерверк на День города обойдётся в 400 тысяч
В Улан-Удэ фейерверк на День города обойдётся в 400 тысяч
Экономика, 19.08.2019
Фейерверк будет радовать горожан 10 минут
Бурятия заняла 30-е место по доступности бензина для населения
Бурятия заняла 30-е место по доступности бензина для населения
Экономика, 19.08.2019
По официальным данным, в Бурятии за первое полугодие бензин АИ-92 подорожал на 2%
Бурятия будет участвовать в выставке «Улица Дальнего Востока»
Бурятия будет участвовать в выставке «Улица Дальнего Востока»
Экономика, 16.08.2019
Республика впервые примет участие в Восточно-экономическом форуме как субъект ДФО

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^