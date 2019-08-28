В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в Бичурском районе Бурятии в сельском поселении Топкинское нарушали закон о пожарной безопасности.
- В соответствии с постановлением правительства Бурятии село Топка Бичурского района включено в перечень населённых пунктов республики, подверженных угрозе лесных пожаров, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В нарушение законодательства о пожарной безопасности администрацией поселения не обеспечены противопожарные барьеры в виде противопожарного разрыва между населённым пунктом и лесным массивом.
Прокуратура направила иск о понуждении администрации сельского поселения обеспечить между лесом и построенными в селе зданиями противопожарный разрыв шириной не менее 30 метров.
Суд удовлетворил иск. Решение в законную силу не вступило
В селе Бурятии не позаботились о пожарной безопасности
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