Сейчас минимальный размер оплаты труда составляет 11 280 рублей
Минтруд России подготовил законопроект «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда».
Документом предлагается установить МРОТ с 1 января 2020 года в сумме 12 130 рублей в месяц, что составляет 100 % величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за второй квартал 2019 года.
Сейчас минимальный размер оплаты труда составляет 11 280 рублей.
В России хотят увеличить МРОТ до 12 130 рублей
Экономика, Фото:
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