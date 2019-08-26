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В России хотят увеличить МРОТ до 12 130 рублей

В России хотят увеличить МРОТ до 12 130 рублей
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Сейчас минимальный размер оплаты труда составляет 11 280 рублей

Минтруд России подготовил законопроект «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда».

Документом предлагается установить МРОТ с 1 января 2020 года в сумме 12 130 рублей в месяц, что составляет 100 % величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за второй квартал 2019 года.

Сейчас минимальный размер оплаты труда составляет 11 280 рублей.
минимальный размер оплаты труда
 
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